L’auteur du chagrin accusé d’avoir tué son mari avec un cocktail de fentanyl affirme que sa lettre accablante n’est qu’un extrait de livre

Un auteur de deuil accusé de empoisonnement son mari avec un fentanyl-laced cocktail a affirmé qu’une lettre accablante trouvée dans sa cellule de prison n’était qu’un extrait de son nouveau livre.

Kouri Richins, 33 ans, fait face à des accusations de meurtre aggravé et à trois chefs de possession de drogue avec intention de distribuer suite au décès de son mari Eric Richins en mars 2022.

Mme Richins aurait tué son mari depuis sept ans et père de ses enfants en glissant une dose mortelle de fentanyl dans un Moscow Mule qu’il a bu plus tard.

Avant son arrestation plus tôt cette année, Mme Richins a auto-publié un livre pour enfants sur le deuil, basé sur les expériences de ses enfants après la perte de leur père.

La semaine dernière, la femme de 33 ans a été accusée de subornation de témoin après la découverte dans sa cellule d’une lettre dans laquelle elle aurait demandé à son frère de témoigner « faussement » que son mari était décédé après avoir commandé des médicaments et des pilules au Mexique.

Mais maintenant, lors d’un appel téléphonique à sa mère, Mme Richins a affirmé que la lettre incriminante faisait simplement partie d’un livre de fiction qu’elle écrivait sur son séjour dans une prison mexicaine, selon des documents judiciaires.

« Quand je suis arrivée ici pour la première fois, je vous disais comment j’écrivais un livre… ces papiers n’étaient pas une lettre pour vous les gars, ils faisaient partie de mon putain de livre… J’écrivais ce livre mystère fictif », a déclaré Mme Richins dans le appeler, selon un dossier judiciaire.

«Je vais au Mexique et j’essaie de trouver ces médicaments… J’écris sur papa… comme moi et papa sommes allés au Mexique pour trouver ces médicaments… on peut très bien dire que tout cela est vraiment une histoire… puis j’entre dans la prison mexicaine… J’ai dit que Skye m’enfile des bandes blanches parce que mes dents jaunissent parce que tout ce que nous faisons, c’est boire du café dans la prison mexicaine.

Kouri Richins est accusée du meurtre de son mari Eric en mars 2022 (Facebook)

Dans la lettre de prison, Mme Richins a demandé à sa mère de demander à son frère, Ronald Darden, de témoigner que son mari avait reçu du fentanyl du Mexique.

« Voici ce que je pense, mais vous devez parler à Ronney », a écrit Mme Richins dans la lettre.

« Un an avant la mort d’Eric, Ronny regardait le football et Eric et Ronny discutaient de leurs voyages au Mexique. Eric a dit à Ronny qu’il prenait des analgésiques [and] fentanyl du Mexique.

Mme Richins a poursuivi en écrivant que M. Darden « devrait probablement témoigner de cela, mais c’est très court, pas grand-chose ».

Elle a également déclaré dans la lettre que M. Darden pouvait prendre quelques libertés avec le récit à condition de faire passer le message.

Les procureurs ont précédemment déclaré qu’il n’existait aucune preuve suggérant que M. Richins avait acheté le fentanyl qui l’avait tué.

Dans une requête déposée auprès du tribunal mardi, les procureurs ont déclaré que la requête de Mme Richins concernant la lettre « contient des erreurs factuelles et des malentendus juridiques, la rendant au mieux peu convaincante ».

Les procureurs ont affirmé que Mme Richins avait déjà tenté d’empoisonner son mari après avoir consulté un avocat spécialisé en divorce après avoir appris que sa femme avait une dette de 2 millions de dollars.

Mme Richins aurait également souscrit au moins quatre polices d’assurance-vie pour son mari avant de l’empoisonner.

Mme Richins a nié toutes les allégations portées contre elle.

Si elle est reconnue coupable, elle risque entre 25 ans et la prison à vie.