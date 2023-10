L’auteur d’horreur Stephen Graham Jones parle de l’écriture de sa première bande dessinée

Stephen Graham Jonesun best-seller auteur d’horreur qui a écrit des romans incroyables comme Les seuls bons indiens et Mon coeur est une tronçonneuseest de retour, et cette fois il fait partie de quelque chose de nouveau. Les vrais croyants est la première bande dessinée de Jones, et il l’a co-écrit aux côtés de Joshua Viola. L’artiste Ben Matsuya est connu pour ses dessins colorés et énergiques, et a récemment publié Massacre de minuit aux côtés de son frère John.

Jones et io9 ont pu téléphoner pour en parler Les vrais croyantsmaintenant dans ses derniers jours de financement participatif sur Kickstarter.

Linda Codega, io9: Comment s’est déroulé le processus de co-écriture ?

Stephen Graham Jones: C’était vraiment bien. Josh est venu vers moi et il m’a dit : «WPourriez-vous faire une bande dessinée slasher pour cette convention ? » J’ai dit : « Sbien sûr. Et il m’a en quelque sorte laissé carte blanche. Alors j’ai envoyé une ébauche – je n’ai jamais vraiment bien décrit, mais je me disais, quelqu’un apparaît, il tue beaucoup de gens, et puis il y a une grosse bagarre à la fin.

io9 : Comment c’était de travailler aux côtés d’un artiste visuel pour avoir cet impact narratif supplémentaire ?

Jones : C’était super. Je veux dire, premièrement, c’était Ben Matsuya, qui est un incroyable artiste à guichet unique. Il fait des crayons, des couleurs à l’encre, du lettrage, il fait tout. Et écrire des scénarios pour lui était aussi très amusant. J’ai l’habitude d’écrire des scripts de bandes dessinées panneau par panneau, mais Ben fonctionne très bien si vous lui dites simplement page par page ce qui doit se passer, qui doit dire quoi et quelles sont les légendes, et il fait en sorte que tout s’adapte à ces dynamiques. des mises en page qui font simplement glisser vos yeux et votre cœur sur la page. C’est vraiment merveilleux.

L’une des choses essentielles était de concevoir le tueur, «TUER. » Et c’était, je dirais, principalement Josh et Ben travaillant ensemble. Mais Josh a un très bon sens visuel. Et bien sûr, Ben le fait. Moi pas tellement ; ils m’envoyaient des trucs pour approbation et je disais : «Wow, c’est cool, c’est cool. Tout cela est très cool.

io9 : Matsuya a un style visuel très dynamique et baigné de néon. Avez-vous fait quelque chose pour écrire d’une manière qui soutiendrait spécifiquement ce style ?

Jones : Une fois que nous avons regardé KILLR, j’ai pu en quelque sorte dire comment l’histoire allait rayonner à partir de KILLR. Vous savez, KILLR n’est en aucun cas un habitant d’un monde cyberpunk. Pourtant, ils ont en quelque sorte ce look ; les bottes hautes, les vêtements serrés, la cape, les lunettes, le masque, tout ça. Ils ressemblent à quelqu’un qui aurait pu sauter de votre lecteur de disquette sur votre bureau et vous trancher la gorge. Je n’écrivais probablement pas spécifiquement pour ce monde saturé de néons, mais j’essayais d’écrire vers une sensibilité qui avait produit ce look de KILLR.

Image: Éditeurs hexadécimaux | Ben Matsuya

io9 : C’est un livre qui a un penchant très méta. Pouvez-vous me dire comment Les vrais croyants se rapporte spécifiquement au Colorado Horror Festival ?

Jones: La bande dessinée devait initialement être une exclusivité du festival. Ce que nous distribuons au Colorado Festival of Horror est un échantillon de ce que sera le produit final, mais il n’est pas complet. Nous n’avons pas encore terminé la seconde moitié de la bande dessinée. Josh a pris les rênes de la moitié arrière de la bande dessinée, ce qui est vraiment cool. Cela en fait un véritable projet de co-écriture. Il a été le rédacteur de mon écriture dans la première partie puis dans la seconde moitié, j’ai l’impression de jouer au rédacteur et il est plutôt un écrivain. Et c’est un bon changement de vitesse, un bon changement, je pense.

Quant à la spécificité du Colorado Festival of Horror, je travaillais sur beaucoup de vidéos et de photos de cet hôtel spécifique dans lequel se déroule la convention. Je savais donc quels espaces je pouvais utiliser et comment vous déplacer d’ici à là-bas. Nous travaillons déjà sur une suite, donc cela a également aidé pour la suite. Et comme pour tous les autres aspects méta, j’ai l’impression que nous vivons dans un monde méta, vous savez ? Par exemple, si je vois une personne morte marcher dans la rue, je ne vais pas dire : «Qu’est-ce que c’est? »je vais dire «Tc’est un zombie, » parce que je regarde des films de zombies depuis 30 ans. Ainsi, lorsque les gens font de la méta-horreur, ils situent l’horreur dans le monde réel. Et c’est ainsi qu’on rend l’horreur effrayante, en la plaçant dans le monde dans lequel vivent les gens. Nous vivons dans un monde dont nous connaissons toutes les références.

C’est un peu comme si le lecteur tombait d’un immeuble de sept étages et tombait d’un auvent après l’autre, ce qui correspond à chaque méta-niveau de l’histoire. C’est comme une sorte d’histoire chaotique et imbriquée dans la réalité. Et puis, quand vous tombez à travers ce dernier auvent et que vous vous écrasez sur le béton, je ne suis pas non plus sûr que le béton soit le monde réel, vous savez ?

io9 : Comme pour les réalités imbriquées de l’horreur, nous continuons simplement d’essayer d’établir tous ces liens avec les références d’horreur que nous connaissons.

Jones: Ouais. Et Ben était capable de faire cela aussi. Tout n’est pas dans le script, et certaines scènes de foule que Ben dessinera avec un masque de hockey ou un chapeau de Freddy, ce genre de choses.

Image: Éditeurs hexadécimaux | Ben Matsuya

io9: Avez-vous une référence de film préférée à laquelle vous aimez faire un clin d’œil dans votre travail ?

Jones: Crier est mon slasher préféré auquel je fais toujours référence. C’est mon préféré. Et sur la dernière page de Les vrais croyants il y a le même genre de démasquage/révélation que dans Crieroù j’espère que les lecteurs iront »J’aurais dû voir ça depuis le début, « et «Je suis super surpris. C’est ce que je recherche toujours.

io9 : Il y a quelque chose de vraiment fascinant dans l’horreur parce que les gens ordinaires sont généralement encouragés à être le héros et le détective.

Jones : Pas seulement encouragé. S’ils ne le font pas, ils font alors partie du groupe de victimes. Ils n’ont d’autre choix que d’essayer de résoudre ce mystère. Et tout est construit sur le dos des mystères à huis clos d’Agatha Christie. Je pense que les mystères du salon où nous en obtenons 10 des gens et un cadavre, un whodunit, unEt puis nous devons découvrir qui a fait ça avant que tout le monde ne soit tué et meure – jeC’est fondamentalement un slasher.

io9 : Avez-vous un panneau ou une page préférée dans laquelle vous pensez que tout (art, histoire, dialogue) fonctionne parfaitement ?

Jones: Ben accepte beaucoup de détails et de directives dans la foulée. Il y a quelques scènes de foule où il y a une lente poursuite à travers une masse de personnes dans le hall ou dans l’espace commercial de cette convention. Et Ben est capable non seulement d’enfiler un masque de hockey, mais il est capable de capturer le caractère de la foule à la convention d’une manière qui fait que les gens qui n’y sont pas le reconnaissent tout de même. Parce que nous avons tous participé à des conventions. Nous savons que nous savons comment cela fonctionne. Nous savons qui est là. Il a un vrai sens pour ça.

Mon petit panel préféré semble probablement égoïste ou narcissique à admettre, mais Josh et moi sommes attirés l’un à côté de l’autre à une table ici, et c’était plutôt sympa d’être là.

io9 : Quelle convention serait la mieux équipée pour survivre à un film slasher s’il y avait un slasher comme KILLR en liberté ?

Jones : Oh, c’est une bonne question. Je n’y suis jamais allé, mais je vois des photos et j’entends des reportages et je dirais Texas Frightmare. J’ai l’impression que cette foule serait prête si un tueur en série était en fuite. Genre, ces gars vont bien. Ne vous inquiétez pas, ils sont prêts.

Les vrais croyants est actuellement en financement participatif sur Kickstarter.

