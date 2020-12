Stephan Balliet, 28 ans, l’homme armé qui a tué deux personnes et en a blessé plusieurs autres lors d’une attaque en direct en 2019 contre une synagogue de la ville allemande de Halle, a été emprisonné à vie par un tribunal allemand.

Balliet a tiré et tué une passante et un homme dans un magasin de kebab lors de l’attaque du 9 octobre 2019, après avoir essayé et échoué d’entrer dans une synagogue où quelque 52 personnes priaient. Il a également placé un engin explosif improvisé à la porte de la synagogue, qui n’a pas explosé.

Il n’a exprimé aucun remords tout au long du procès, décrivant le peuple juif comme son « ennemis. » Il a également nié l’Holocauste lors de son procès, lui-même une infraction pénale en vertu du droit allemand.

Au moment de l’attaque, la police allemande a déclaré que Balliet avait un «Origine extrémiste de droite», ajoutant qu’il avait mis en ligne un manifeste dans lequel il détaillait son projet « massacre, » les armes qu’il a utilisées et son idéologie, et a décrit les Juifs comme «La racine de tous les problèmes.»

L’attaque, qui a été diffusée sur la plateforme Twitch pendant environ 35 minutes, a été menée le jour de la fête juive de Yom Kippour, le jour le plus sacré de l’année pour les juifs.

Balliet a fui les lieux et a conduit les autorités à une poursuite de 80 kilomètres (50 miles) de Halle à l’aide d’une voiture de location, mais a été capturé par la police à l’aide d’un hélicoptère peu de temps après.

Immédiatement après la fusillade, le procureur fédéral Peter Frank l’a décrite comme une attaque terroriste. Il a été décrit dans les médias comme l’un des pires actes antisémites en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale.

