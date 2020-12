John le Carré, l’auteur britannique et ancien officier du renseignement qui a acquis une renommée mondiale pour sa série de romans d’espionnage, est décédé à l’âge de 89 ans.

David Cornwell, qui était mieux connu dans le monde sous son pseudonyme, est décédé des suites d’une courte maladie à Cornwall samedi soir, a confirmé son agent dimanche soir.

Ses romans célèbres, dont The Spy Who Came in from the Cold et Tinker Tailor Soldier Spy, étaient des best-sellers internationaux et ont présenté au monde le personnage bien-aimé de George Smiley, son maître d’espionnage effacé.

Annonçant la mort de «l’un des plus grands écrivains du monde», Jonny Geller, qui représentait Le Carré depuis 15 ans, a partagé une déclaration de la famille de l’auteur.

Il a déclaré: «C’est avec une grande tristesse que nous devons confirmer que David Cornwell – John le Carré – est décédé d’une pneumonie samedi soir dernier après une courte bataille contre la maladie.

«David laisse dans le deuil son épouse bien-aimée depuis près de 50 ans, Jane, et ses fils Nicholas, Timothy, Stephen et Simon.

«Nous pleurons tous profondément son décès. Nos remerciements vont à la merveilleuse équipe du NHS de l’hôpital Royal Cornwall de Truro pour les soins et la compassion dont il a fait preuve tout au long de son séjour. Nous savons qu’ils partagent notre tristesse.

M. Geller a déclaré que la mort de Le Carré n’était pas liée à Covid-19, ajoutant qu’il pleurerait la perte d’un «ami, d’un mentor et d’une inspiration».

Sa déclaration a continué: «Ses semblables ne seront plus jamais revus, et sa perte sera ressentie par tous les amateurs de livres, tous ceux qui s’intéressent à la condition humaine.

«Nous avons perdu une grande figure de la littérature anglaise, un homme plein d’esprit, de gentillesse, d’humour et d’intelligence. J’ai perdu un ami, un mentor et une inspiration.

Après avoir passé du temps au service du MI5 et du MI6, Le Carré a connu une carrière littéraire de six décennies, avec son dernier roman, Agent Running in the Field, publié en octobre 2019.