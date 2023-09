L’auteur de Westfield prévoit des signatures | Actualités, Sports, Emplois

Trenton Lutes, artiste local devenu auteur de Westfield, récidive après avoir récemment publié « Au-delà des terres gaspillées : tome deux des Terra-Healers. »

Pour célébrer, il sera présent pour trois événements de dédicace/rencontre avec l’auteur dans le comté de Chautauqua au cours des prochains mois. Son premier livre, « In-Spire : Tome 1 des Terra-Healers », une fiction dystopique pour jeunes adultes se déroulant dans un futur lointain et qui suit un jeune groupe d’amis dotés de capacités liées à la pollution, connus sous le nom de Terra-Healers, a extrêmement bien performé au cours de ses premières semaines sur Amazon et le deuxième livre connaît déjà un succès similaire.

Le deuxième livre de Lutes reprend un an après la fin d’In-Spire et continue de suivre les aventures de Wolvf, de sa sœur Eren et de leurs amis alors qu’ils voyagent au-delà des Terres Désolées à la recherche d’aide pour faire face à une menace familière.

Pendant leur voyage, ils doivent se demander : qui rencontreront-ils au cours de leur voyage ? Seront-ils amis ou ennemis ? Quelles capacités de Terra-Healer pourraient-ils utiliser ? Arriveront-ils à temps pour sauver leur nouvelle maison ? Et comment vont-ils tous survivre à des temps aussi turbulents ?

Les résidents peuvent rejoindre Lutes, qui fera une lecture de son livre et en signera des exemplaires, à trois endroits différents entre fin septembre et fin novembre.

Le premier, au Lake Shore Centre for the Arts à Westfield, aura lieu le vendredi 29 septembre à 18 h. Le deuxième événement aura lieu à la librairie Good Neighbour à Lakewood le samedi 14 octobre de 13 h à 15 h. la troisième aura lieu à la librairie The Next Chapter à Fredonia, le samedi 25 novembre, samedi des petites entreprises, de 11 h à 13 h.

« Ce ne sont que les premiers événements que j’ai pu programmer jusqu’à présent », déclare Luths.

« J’ai un événement à la bibliothèque Ripley en février de l’année prochaine et je parle également à la bibliothèque Patterson à Westfield et à Barnes and Noble à Amherst pour tenter d’en planifier davantage. »

Les premières critiques du deuxième livre de Lutes ont été plutôt élogieuses.

Les luths auront des exemplaires des deux livres à portée de main et pourront être signés et achetés lors des trois événements. Cependant, si vous souhaitez pré-acheter une copie de poche, vous pouvez le faire sur Amazon à l’adresse : www.amazon.com/author/trentonlutes. Vous pouvez également visiter la librairie Good Neighbour à Lakewood ou Genres à Westfield pour vous procurer un exemplaire de son premier livre.

N’oubliez pas non plus de consulter d’autres grands événements qui se déroulent dans tous les lieux mentionnés au cours des mois de septembre, octobre et novembre.







