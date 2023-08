L’auteur de Tetris Effect dit que les cinéastes ont copié son histoire brique par brique

Dan Ackerman, rédacteur en chef du site d’information technologique Gizmodo, a déposé une plainte devant le tribunal fédéral de Manhattan accusant Apple, la société Tetris et d’autres d’avoir adapté son livre sur le jeu vidéo Tetris en un long métrage sans son autorisation.

Ackerman affirme avoir envoyé son livre The Tetris Effect en 2016 à la société Tetris, qui l’aurait copié pour le film et menacé de le poursuivre s’il poursuivait ses propres retombées cinématographiques ou télévisuelles.

Le film Tetris a été présenté en première sur la plate-forme Apple TV en mars. Ackerman a demandé au tribunal des dommages-intérêts équivalant à au moins 6% du budget de production du film de 80 millions de dollars.

The Tetris Effect: The Game That Hypnotized The World d’Ackerman a été publié en 2016. Le livre décrit l’histoire soviétique du jeu de puzzle populaire et la lutte pour ses droits de licence mondiaux comme un « thriller de la guerre froide avec un angle d’intrigue politique », selon Le procès d’Ackerman.

Offres, drame et danger : l’incroyable histoire vraie derrière Tetris En savoir plus

Le procès a déclaré qu’Ackerman avait envoyé une copie de pré-publication du livre à la société Tetris plus tôt cette année-là. Il a déclaré que la société avait refusé de concéder sous licence sa propriété intellectuelle pour des projets liés à son livre, dissuadant les producteurs qui souhaitaient l’adapter, et lui avait envoyé une « lettre de cesser et de s’abstenir en termes forts ».

Selon la plainte, la PDG de la société, Maya Rogers, et le scénariste Noah Pink ont ​​commencé à copier le livre d’Ackerman pour le scénario de Tetris à partir de 2017. Ackerman a déclaré que le film « avait librement emprunté de nombreuses sections et événements spécifiques du livre » et était « similaire dans presque à tous égards importants ».

Nikita Efremov, à droite, et Taron Egerton dans une scène du film Tetris. Photographie : Angus Pigott/AP

Ackerman a accusé Apple et la société Tetris de violation du droit d’auteur, de concurrence déloyale et d’ingérence illégale dans ses relations commerciales.

L’avocat d’Ackerman, Kevin Landau, a déclaré que le procès « vise à réparer un tort et à apporter le respect et la justice au travail, à la diligence et à la propriété de quelqu’un qui a droit à un tel respect et à une telle reconnaissance en vertu de la loi ».

Les représentants d’Apple et de la société Tetris n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le procès.