Amy Silverstein, une auteure célèbre qui a écrit sur sa vie en tant que greffée cardiaque à deux reprises et a souligné la nécessité de meilleurs soins de transplantation, a partagé un dernier appel aux armes deux jours avant sa mort à l’âge de 59 ans.

Mme Silverstein était dans la vingtaine lorsqu’elle a reçu un diagnostic d’insuffisance cardiaque congestive. Elle a reçu sa première greffe cardiaque à l’âge de 25 ans. Vingt-six ans plus tard, elle a reçu un diagnostic de vasculopathie, une affection courante chez les greffés cardiaques, et a déménagé à travers les États-Unis pour recevoir une deuxième greffe.

Elle a écrit sur ses expériences dans deux livres: Fille maladepublié en 2007, et Ma gloire était que j’avais de tels amispublié en 2017. Mme Silverstein, diplômée de la NYU School of Law, a travaillé comme avocate avant de se tourner vers sa carrière d’écrivain.

Le 11 mai, un message posté sur le compte Twitter de Mme Silverstein annonçait qu’elle était décédée « paisiblement dans son sommeil » le 5 mai. Selon Le New York Timesla cause de sa mort était le cancer.

Dans un vidéo partagée le 3 maiMme Silverstein a exhorté les autres greffés à entrer en contact avec l’American Society of Transplantation, une organisation composée de plus de 4 000 médecins transplanteurs, et à partager leurs propres histoires.

« Je voulais juste parler une dernière fois, parce que je sens que les choses empirent beaucoup dans mon corps, et je ne serai probablement pas là longtemps », a-t-elle déclaré dans la vidéo. « Donc, je voulais juste dire qu’il y a quelque chose que vous pouvez faire maintenant. Beaucoup d’entre vous ont tendu la main et demandé comment vous pouvez contribuer à l’effort visant à apporter des changements pour l’amélioration de la médecine de la transplantation et la sensibilisation aux problèmes.

Mme Silverstein a déclaré que d’autres mises à jour continueraient d’être publiées sur ses comptes de médias sociaux, « mais en attendant, la meilleure chose à faire est de contacter l’American Society of Transplantation ».

« Ils ont une voix et ils ont besoin d’entendre votre voix », a-t-elle déclaré. « Votre voix honnête, les choses que vous m’avez écrites, vos vérités sur la transplantation. Parce que, tu sais quoi ? Les médecins ne nous feront qu’une partie du chemin. Cela va venir des patients, de ce que vous vivez, de ce que vous espérez.

« Je sais que c’est difficile d’être ouvert. Il y a beaucoup de pression pour ne pas être ouvert. Mais s’il te plaît, fais-le. J’espère que vous porterez le flambeau que j’ai allumé ici. Je sais que vous pouvez le faire, et je sais qu’il y aura des changements, donc je peux quitter ce monde en me sentant très reconnaissant et plein d’espoir pour ce que ça va être pour vous tous. Alors merci beaucoup.

Le 18 avril 2023, Le New York Times a publié un essai de Mme Silverstein, dans lequel elle détaille les nombreux défis auxquels sont confrontés les patients transplantés après leur chirurgie.

« La transplantation n’est pas différente des maladies permanentes qui nécessitent des médicaments plus récents, plus sûrs et plus efficaces », a-t-elle écrit. « Des améliorations dans les schémas thérapeutiques sont nécessaires pour le lupus, la maladie de Parkinson et une foule d’autres. La principale différence est que ce n’est qu’en cas de transplantation que l’on s’attend à ce que les patients voient leur état pathologique comme un « miracle ». Ce n’est que lors de la greffe qu’il y a une pression pour accepter ce qui vous a été donné et ne pas oser exprimer un souhait, encore moins une demande, pour une vie plus saine ou plus longue.

En avril, Mme Silverstein est apparue sur CBS dimanche matin pour souligner le besoin de meilleurs régiments de médicaments pour les receveurs de greffe.