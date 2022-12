L’auteur de Shuswap espère ouvrir des conversations sur le deuil et la dépression

Depuis qu’il a subi des blessures qui ont changé sa vie il y a 32 ans, l’auteur local Randy Wagner a franchi presque les cinq étapes du processus de rétablissement après un traumatisme et est prêt à partager son histoire.

Le nouveau livre de Wagner 4 1/2 Steps détaille sa vie depuis son accident de voiture en 1990 qui l’a laissé dans un fauteuil roulant. Wagner est maintenant un tétraplégique C5-C6, ce qui signifie que les vertèbres étiquetées de sa colonne vertébrale sont gravement endommagées et qu’il a une mobilité limitée au niveau du tronc et du cou.

Né à Maple Ridge, Wagner est diplômé de l’Université de Victoria et, diplôme d’écriture créative à son actif, a beaucoup voyagé et exploré les emplois dans les services alimentaires pendant de nombreuses années. Il était sur le point de reprendre une franchise Boston Pizza lorsque l’accident s’est produit.

Maintenant un résident de Blind Bay, Wagner, dans son livre, documente son temps de rétablissement à l’hôpital général de Calgary et les deux premières années d’adaptation à sa nouvelle vie.

Les cinq étapes décrites dans le processus universel de rétablissement après un traumatisme, expliquées à Wagner lors de son rétablissement, sont le déni, la colère, la négociation, la dépression et enfin l’acceptation. Le processus est partagé avec toute personne qui a vécu un deuil, une déficience physique ou mentale, la toxicomanie, le SSPT et de nombreuses autres affections.

Le titre du livre de Wagner reconnaît la cinquième étape, l’acceptation, qui signale que vous surmontez votre combat, ne fonctionne pas pour tout le monde.

Wagner a facilement traversé le déni, a eu des périodes de colère et a géré la phase de négociation en commençant chaque phrase par «Et si…» L’étape de la dépression est ce qui l’a vraiment ralenti, et il n’a pas encore atteint le jalon de l’acceptation – et ne le fait pas. prévoir de.

“L’acceptation est comme la reddition, comme si c’était aussi bon que possible”, a déclaré Wagner. “C’est comme dire que ça ne s’améliorera jamais, mais je pense toujours que ça ira.”

Pendant le traitement de Wagner à l’hôpital, il entendrait que c’était « le moment idéal pour subir une lésion de la moelle épinière » avec toutes les nouvelles recherches menées à l’époque. C’était il y a 32 ans, et Wagner a noté que les traitements sont à peu près au même endroit qu’à l’époque. Il existe de nouvelles thérapies neuronales et de nouveaux médicaments, et bien que Wagner ait cessé de regarder les mises à jour, il a toujours de l’espoir.

Wagner a été pris dans la dépression pendant longtemps après son accident. Il a eu du mal à se sentir comme s’il était dans un puits sans fond sans aucun moyen d’atteindre et de saisir l’acceptation, et c’est pourquoi il est à l’étape 4 1/2.

Wagner a dit qu’il était suicidaire, et il y a des années, on ne parlait pas aussi ouvertement de la santé mentale qu’aujourd’hui. Il n’avait personne à qui s’adresser pour parler de ce qu’il ressentait et il était coincé. Parlant de son expérience dans ce livre, Wagner espère encourager les gens à avoir des conversations plus ouvertes sur les problèmes de santé mentale.

“Quand la vie prend ce virage à gauche drastique, on y pensera”, a déclaré Wagner à propos de l’idée de mettre fin à sa propre vie. « À quoi ressemblerait le monde sans moi ; oui, j’ai pensé à mes propres funérailles.

Wagner espère que les gens considéreront cet aspect de la santé mentale, même maintenant que c’est un sujet plus courant. Il s’efforce de rendre les gens plus à l’aise avec ces discussions, ainsi que de parler avec et à propos des personnes vivant avec un handicap et en fauteuil roulant, ou aux prises avec tout type de maladie mentale. Lorsque vous faites face aux étapes du deuil, que vous perdiez une partie de vous-même physiquement, mentalement ou sous la forme d’une autre personne, les gens ont besoin d’un exutoire. Avec une blessure à l’esprit ou au corps, a déclaré Wagner, la dépression peut commencer et continuer à se développer, mais ce n’est pas nécessairement le cas.

L’écriture de ce livre a été cathartique pour Wagner.

“Je n’ai jamais rien fait avec mon diplôme d’écriture créative, donc c’était quelque chose que je devais faire. Lorsque vous écrivez un livre, vous videz le pot. C’est moi, à prendre ou à laisser.

Ensuite, Wagner veut écrire un autre livre, cette fois sur ses 30 dernières années de vie en fauteuil roulant.

Wagner a dit qu’il n’était plus déprimé et qu’il avait pu vivre de belles expériences et voyager dans des endroits incroyables. Il est à l’aise avec ses propres limites à l’étape 4 1/2 et aime partager son histoire avec toute personne susceptible d’être intéressée.

4 1/2 Steps est publié par Friesen Press et est disponible sur son site Web, ainsi que sur Amazon Kindle via Ingram Publishing. Vous pouvez acheter des copies papier physiques ou des formats ebook.

@willson_becca

rebecca.willson@saobserver.net

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

LivresHandicapShuswap