Cependant, il semble maintenant que l’auteur regrette ses déclarations. Le 15 janvier, Candace a quelque peu reculé sur Instagram, n’offrant que des éloges pour la fabuleuse Samantha Jones et la femme derrière elle. Elle a écrit: « J’aime tellement Kim … Merci Kim, pour ta grande contribution et ton brillant! »

Candace, qui a publié le livre Y a-t-il encore du sexe dans la ville? en 2019, puis a rappelé la première fois qu’elle a rencontré Kim dans la salle d’attente du créateur de l’émission Darren Starbureau de.

« Elle n’était pas sûre de vouloir jouer le rôle. J’ai expliqué qui était le personnage, elle est entrée, a lu pour cela et est devenue la fabuleuse, inspirante et inoubliable Samantha Jones », a déclaré l’auteur. « BTW, Kim m’a toujours dit que j’étais son inspiration. Est-ce que cela signifie que je suis secrètement une Samantha et non une Carrie? »