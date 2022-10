L’auteur de McHenry écrit un livre sur l’avenir lointain du baseball et de l’Amérique – Shaw Local

Imaginez une Amérique, plus de 100 ans dans le futur, ravagée par une seconde guerre civile ; qu’adviendra-t-il du grand passe-temps américain dans un tel scénario ? Si jamais le baseball devait disparaître du paysage culturel, un sport aussi complexe et historique pourrait-il jamais être récupéré ?

C’est la prémisse du nouveau livre de l’auteur de McHenry, Douglas Peterson, “La mort et la résurrection du baseball”, une œuvre de fiction spéculative se déroulant à McHenry qui pose ces questions. Bien que le livre ne soit pas conçu comme une métaphore stricte, l’avenir précaire du baseball et de notre pays est enraciné dans le paysage culturel d’aujourd’hui, a déclaré Peterson.

“Il y a plusieurs années, je lisais un article sur les jeux pour enfants qui ont disparu avant la guerre civile”, a déclaré Peterson. “Il n’y a pas de souvenirs de ces jeux, ils sont perdus pour l’histoire. J’ai pensé au déclin du ballon de sable et au fait que les ligues internes n’ont pas autant d’équipes, et tout s’est enchaîné : et si le baseball devait mourir en tant que sport ? »

Selon un synopsis envoyé au Northwest Herald, l’histoire implique un garçon de 12 ans qui vit à McHenry en l’an 2166. Le garçon devient “un instrument vers la récupération d’une partie perdue depuis longtemps de notre culture d’avant le seconde guerre civile », écrit Peterson dans la note.

Peterson, qui vit à McHenry depuis 1992 et écrit sous le pseudonyme de William R. Douglas pour honorer son défunt père, a déclaré que le principal facteur dans l’écriture de son livre était son profond amour du baseball. Peterson a entraîné son fils et a été commissaire de la ligue de softball de son église locale.

Alors que le baseball ne risque pas de disparaître aujourd’hui, Peterson a cité plusieurs facteurs tels que la popularité du football, des jeux vidéo et le déclin continu de la participation des jeunes au baseball qui devraient être préoccupants.

Douglas Peterson, natif de McHenry et fan de baseball, a écrit un roman, qui est sorti en mai 2022, “La mort et la résurrection du baseball”, sur la redécouverte du sport dans le futur lointain de l’Amérique. (Photo fournie par Douglas Peterson)

“Les enfants d’une ligue interne ne s’entraînent pas tous les jours comme un ballon de voyage”, a déclaré Peterson. «Sans ballon de sable, les enfants de 7 ou 8 ans entrent dans une ligue interne et ont du mal à frapper le ballon. Ce n’est pas très amusant si vous ne pouvez pas frapper la balle. C’est plus facile de taper dans un ballon de soccer.

Peterson lui-même est un fan inconditionnel des White Sox et cite sa participation au match Yankees-White Sox Field of Dreams de l’année dernière à Dyersville, Iowa, et le grand chelem du joueur de premier but des White Sox Paul Konerko lors des World Series 2005, comme deux de ses souvenirs de baseball préférés. .

La fortune du baseball a souvent été liée à la fortune de l’Amérique, et bien que Peterson ait déclaré qu’il voyait des divisions aujourd’hui, dans son livre, il pense que la restauration du baseball est la clé de la restauration de la culture américaine et contribue à la guérison locale et nationale.

C’est le premier roman de Peterson, bien qu’il ait toujours dit qu’il avait un amour pour l’écriture. Le livre lui a pris quatre ans pour terminer, a déclaré Peterson.

Douglas Peterson, natif de McHenry et fan de baseball, a écrit un roman, qui est sorti en mai 2022, “La mort et la résurrection du baseball”, sur la redécouverte du sport dans le futur lointain de l’Amérique. (Photo fournie par Douglas Peterson)

Deux influences littéraires que Peterson cite comme inspirantes du travail incluent “Where the Almond Tree Blossoms” de David Aikman et “One Second After” de William Forstchen. Peterson a également déclaré que le livre comprend plusieurs “conseils de chapeau” pour les films “Field of Dreams” et “The Sandlot”.

“Dans l’ensemble, j’ai essayé de le rendre divertissant”, a déclaré Peterson. “Mais j’espère entamer une conversation entre les lecteurs et leurs familles, sur la direction que nous pourrions prendre si nous ne réapprenons pas l’art de s’entendre.”

« La mort et la résurrection du baseball » a été publié pour la première fois en mai dernier ; ceux qui souhaitent en savoir plus sur le livre, y compris où l’acheter, peuvent aller à http://www.authorwilliamrdouglas.com/.