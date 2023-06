L’auteure à succès Elizabeth Gilbert retardera indéfiniment la publication d’un roman se déroulant en Russie suite à ce qu’elle prétend être une attaque de « colère, chagrin, déception et douleur » de la part des lecteurs ukrainiens.

« La forêt enneigée, l’histoire dramatique d’une fille sauvage et mystérieuse dans un désert vierge », se déroule dans la Sibérie de l’ère soviétique et devait sortir en février 2024.

« Je tiens à dire que j’ai entendu ces messages et lu ces messages, et je les respecte », a déclaré Gilbert dans un message vidéo publié lundi sur ses comptes de réseaux sociaux. « En conséquence, je fais une correction de cap, et je retire le livre de son calendrier de publication. »

UKRAINE WAR MEMOIR « SAVED » DE BENJAMIN HALL DEVIENT LE MEILLEUR VENDEUR DU NEW YORK TIMES

« Je ne veux pas ajouter de mal à un groupe de personnes qui ont déjà subi et qui continuent de subir des préjudices graves et extrêmes », a poursuivi l’auteur, concédant que ce n’est « pas le moment » pour la publication du livre et promettant des remboursements pour toutes les précommandes.

Bien que le livre soit dépourvu de connotations de guerre moderne et annoncé comme « loin, loin, loin de tout ce que nous appelons normal », les critiques ont fustigé la décision de Gilbert de publier du contenu mettant en vedette la Russie à quelque titre que ce soit au milieu de l’invasion continue de l’Ukraine voisine par la superpuissance eurasienne.

L’ÉDITEUR DE LIVRES POURSUIT LE DISTRICT SCOLAIRE DE FLORIDE POUR INTERDICTIONS DE LIVRES, VIOLATION DES DROITS 1A : « CELA NE PEUT PAS ÊTRE TENU »

Le livre a déjà été bombardé de plus de 500 notes d’une étoile sur le site Web de critiques de livres Goodreads, et bon nombre des presque 200 avis postés déplorent son insensibilité et sa prétendue idéalisation de l’agresseur d’un conflit international majeur.

Alors que le livre lui-même a suscité des plaintes d’insensibilité, la décision de Gilbert de suspendre sa publication a suscité la colère des défenseurs de la liberté d’expression.

« Le moment du tumulte, juste après que Gilbert a annoncé la publication à venir, montre clairement que ceux qui s’y opposent n’ont pas encore eu l’occasion de lire ou de juger le travail lui-même », a déclaré la PDG de PEN America, Suzanne Nossel. « La publication d’un roman se déroulant en Russie ne doit pas être présentée comme un acte exacerbant l’oppression », ajoutant que « le choix de lire ou non le livre de Gilbert appartient aux lecteurs eux-mêmes ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les mémoires de Gilbert, vendues à un million en 2006, « Eat, Pray, Love », ont été classées parmi les best-sellers du New York Times pendant environ six mois après leur publication.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.