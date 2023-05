L’auteur de livres pour enfants de l’Utah accusé du meurtre de son mari a modifié les polices d’assurance-vie, selon les procureurs

SALT LAKE CITY (AP) – Une femme de l’Utah qui a écrit un livre pour enfants sur le chagrin après la mort de son mari et a ensuite été arrêtée pour l’avoir tué a modifié l’assurance-vie de son mari des années avant qu’il ne soit mortellement empoisonné, selon des documents d’accusation mis à jour jeudi .

Les allégations supplémentaires, qui étaient précédemment mentionnées dans les mandats de perquisition mais pas dans les documents d’accusation, ont conduit au report d’une audience de détention prévue vendredi qui aurait été la première fois que Kouri Richins était devant le tribunal depuis que son affaire est devenue la dernière véritable sensation de crime plus tôt. ce mois-ci. L’audience a été reportée au 12 juin.

Les procureurs disent que Kouri Richins, 33 ans, a empoisonné son mari, Eric Richins, 39 ans, en glissant cinq fois la dose mortelle de fentanyl dans un cocktail qu’elle lui a préparé en mars 2022. La mère de trois enfants a ensuite auto-publié un livre pour enfants intitulé « Sont Toi avec moi? » à propos d’un père décédé vêtu d’ailes d’ange veillant sur ses fils. Elle en a fait la promotion à la télévision et à la radio, décrivant le livre comme un moyen d’aider les enfants à pleurer la perte d’un être cher.

Des années auparavant, Kouri Richins avait acheté quatre polices d’assurance-vie sur la vie de son mari à son insu de 2015 à 2017 avec des prestations totalisant près de 2 millions de dollars, ont allégué les procureurs dans les documents mis à jour jeudi.

Les documents ne révèlent pas quand Eric Richins a découvert les changements, mais disent qu’il a rencontré un avocat spécialisé en divorce et planificateur successoral en octobre 2020, un mois après avoir découvert que sa femme avait effectué plusieurs autres mouvements financiers majeurs à son insu.

Les procureurs ont déclaré qu’Eric Richins avait découvert que sa femme avait contracté une marge de crédit sur valeur domiciliaire de 250 000 $ et l’avait dépensée, avait retiré 100 000 $ de ses comptes bancaires et dépensé plus de 30 000 $ sur ses cartes de crédit, selon les documents. Kouri Richins a également volé environ 134 000 dollars de l’entreprise de son mari destinés au paiement des impôts, selon les documents.

Elle a accepté de rembourser son mari lorsqu’il l’a confrontée, selon les documents.

Des membres de la famille interrogés par les enquêteurs ont indiqué qu’Eric Richins cherchait à divorcer de Kouri Richins et avait récemment modifié son testament et sa police d’assurance-vie.

Les précédents documents d’inculpation et mandats détaillent l’enquête d’un an que les autorités ont menée avant d’arrêter Kouri Richins ce mois-ci. Les documents comprennent des entretiens avec une informatrice anonyme qui dit avoir vendu de l’hydrocodone et du fentanyl à Richins dans les semaines et les mois précédant la mort de son mari.

Richins, un agent immobilier, a dit au revendeur que les deux médicaments étaient destinés à un investisseur souffrant de maux de dos. Le revendeur a déclaré que Richins avait acheté l’hydrocodone peu de temps avant la Saint-Valentin, lorsque les procureurs ont déclaré qu’elle avait mélangé de la drogue dans le sandwich d’Eric Richins.

Après avoir survécu, sa femme a demandé des médicaments plus puissants, en particulier « certains trucs de Michael Jackson », a déclaré le revendeur aux enquêteurs. Lorsque Jackson est décédé d’un arrêt cardiaque en 2009, les médecins légistes ont trouvé des médicaments sur ordonnance et des anesthésiques puissants dans son système, et non du fentanyl.

L’avocat de Kouri Richins, Skye Lazaro, a refusé de commenter les accusations.

L’affaire a dirigé les yeux du monde vers les villes endormies à l’arrière des montagnes Wasatch de l’Utah, qui évoluent rapidement de communautés à prédominance agricole à des communautés de chambres à coucher haut de gamme, où les propriétaires pour la première et la deuxième fois comme les Richins peuvent profiter d’un accès facile à le ski, les sentiers de randonnée et les lacs alpins des montagnes voisines d’Uinta. Les Richins vivaient dans un nouveau développement dans la ville de Francis, située à environ 80 kilomètres à l’est de Salt Lake City.

Eric Richins est issu d’une famille nombreuse, bien connue localement, avec des membres actifs dans la politique locale et l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il a rencontré Kouri Richins lorsqu’elle travaillait dans un Home Depot local où il faisait souvent ses courses, a déclaré un ancien collègue à KUTV.

La famille d’Eric a déclaré aux enquêteurs qu’il avait soulevé des soupçons selon lesquels sa femme avait déjà tenté de l’empoisonner, notamment lors de vacances en Grèce il y a quelques années. Ils ont également soulevé des questions sur les désaccords conjugaux résultant de modifications de son testament et de l’achat d’un manoir voisin incomplet à Midway, dans l’Utah, que Kouri Richins a acheté dans l’espoir de le vendre rapidement.

La personne qui dit avoir vendu le fentanyl à Kouri Richins a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait laissé les pilules dans la vaste maison inachevée – un manoir de 20 000 pieds carrés (1 860 mètres carrés) qui, une fois terminé, aura huit chambres et un volley-ball intérieur court, une publicité vidéo faisant la promotion de sa vente s’affiche.

Les différends conjugaux sur la maison sont à la base de l’une des nombreuses questions sans réponse sur le motif qui se poseront probablement si le cas de Richins est jugé. Depuis la mort d’Eric Richins, ses proches se sont battus contre sa femme pour sa succession, y compris des revendications concurrentes sur la façon de diviser une entreprise de maçonnerie avec son ancien partenaire et ce qui prétend que Kouri Richins a une fiducie réservée à ses plus proches parents.

Greg Skordas, avocat et défenseur des victimes travaillant avec les proches d’Eric Richins, a déclaré que les trois enfants de Richins séjournent chez un parent anonyme pendant que leur mère attend son procès. Katie Richins-Benson, la sœur d’Eric Richins et fiduciaire de sa succession, a demandé la tutelle des enfants.

Les dossiers des tribunaux civils qui ont été déposés dans différentes affaires après la mort d’Eric Richins décrivent comment ce que les avocats appellent «les circonstances suspectes» entourant sa mort ont longtemps circulé. Les accusations de meurtre se sont mêlées à des questions sur ses actifs et une succession détenue en fiducie et gérée par sa sœur. Kouri Richins s’est battue avec des membres de la famille de son mari décédé depuis le lendemain de sa mort, selon les documents.

Kouri Richins et sa belle-soeur se sont disputées le lendemain de la mort d’Eric Richins au domicile familial, selon les documents. Kouri Richins a par la suite intenté une action en justice pour plus de 3,6 millions de dollars et pour retirer Katie Richins-Benson en tant que fiduciaire, arguant qu’un accord prénuptial qu’elle et son mari avaient signé lui donnait droit à ses actifs s’il décédait avant leur divorce.

La loi de l’Utah interdit aux personnes reconnues coupables d’homicide de tirer profit de leur crime.

Brady Mccombs et Sam Metz, Associated Press