L’auteur de l’explosif à Varsovie interrogé pour terrorisme

VARSOVIE, Pologne (AP) – Les procureurs de la capitale polonaise ont déclaré mercredi qu’ils enquêtaient sur un homme de 31 ans qui aurait placé ce que la police a décrit comme un projectile dans une rue animée de Varsovie, soupçonné de terrorisme.

En raison du poids des changements potentiels, le parquet national a repris l’enquête des procureurs régionaux.

Le suspect était interrogé sur des allégations de terrorisme en provoquant un sentiment de menace sérieuse chez un grand nombre de personnes, selon Karol Borcholski, porte-parole du bureau national.

S’il est reconnu coupable de cette accusation, il encourt jusqu’à cinq ans de prison, voire plus si le tribunal le décide. Il reste en garde à vue.

Personne n’a été signalé blessé et l’objet n’a pas explosé. Mais plus de 300 personnes participaient à une marche commémorative et à un rassemblement pour les victimes polonaises massacrées pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque l’incident s’est produit lundi.

La police a déclaré après l’arrestation de l’homme que le projectile explosif avait une portée potentiellement puissante. L’avis détaillé d’un expert sur son type et sa capacité était toujours en attente.

