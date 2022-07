L’auteur de l’explosif à Varsovie interrogé pour terrorisme

S’il est reconnu coupable de cette accusation, il encourt jusqu’à cinq ans de prison, voire plus si le tribunal le décide. Il reste en garde à vue.

Personne n’a été signalé blessé et l’objet n’a pas explosé. Mais plus de 300 personnes participaient à une marche commémorative et à un rassemblement pour les victimes polonaises massacrées pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque l’incident s’est produit lundi.