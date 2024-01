L’auteur de “Legacy” Uché Blackstock discute du racisme en médecine : NPR

basculer la légende Diane Zhao/Maison aléatoire des pingouins

Lorsque le Dr Uché Blackstock était étudiante en médecine à Harvard, elle a vécu une expérience de mort imminente qui lui a donné un regard pessimiste sur l’état des soins médicaux aux États-Unis. Souffrant d’atroces douleurs à l’estomac, Blackstock s’est rendue aux urgences où, après Après des heures d’attente, on lui a dit qu’elle avait une maladie d’estomac et on lui a renvoyé chez elle.

Mais dans les jours qui suivirent, Blackstock se sentit encore plus mal ; il lui faudrait deux visites supplémentaires aux urgences avant de recevoir un diagnostic d’appendicite. Parce que le diagnostic a pris trop de temps, son appendice s’est rompu, nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence, suivie d’une guérison douloureuse qui l’a renvoyée à l’hôpital.. Plus tard, Blackstock s’est demandé : son traitement aurait-il été différent si elle n’avait pas été noire ?

“Il m’a vraiment fallu quelques années de réflexion sur ce qui s’était passé pour comprendre que c’était peut-être parce que j’étais une jeune femme noire que ce diagnostic n’avait pas été posé”, explique Blackstock.

Blackstock est le fondateur et PDG de Faire progresser l’équité en santé. Dans son nouveau livre, Héritage : Un médecin noir prend en compte le racisme en médecine, elle explore les inégalités systémiques dans les soins de santé, en remontant ses origines aux débuts de la médecine occidentale et à ses propres expériences en tant qu’étudiante en médecine et médecin.

En mars 2020, au début de la pandémie de COVID-19, Blackstock était l’un des premiers professionnels de la santé à sonner l’alarme que le virus avait un impact disproportionné sur les communautés minoritaires.

“Depuis des années, nous parlons de la crise de la mortalité maternelle des Noirs. Mais en ce qui concerne l’impact du COVID sur les communautés noires, cette conversation n’avait pas encore commencé”, déclare Blackstock. “J’ai donc écrit mon premier article d’opinion sur ce dont je craignais qu’il arrive à nos communautés à cause du COVID au cours des deux premières semaines – avant la fin mars.”

Mais Blackstock est optimiste quant à la prochaine génération d’étudiants en médecine noirs, qui, selon elle, font pression pour que le système existant soit modifié.

"Avec le meurtre de M. George Floyd et de Mme Breonna Taylor… de nombreuses facultés de médecine ont reçu des lettres de mise en demeure de leurs étudiants noirs concernant ce que ces étudiants pensaient que nous devrions apprendre", a déclaré Blackstock. "Je dirais que les écoles de médecine sont en route. Elles ont énormément de travail à accomplir."







Faits saillants de l’entretien

Sur sa mère, le Dr Dale Gloria Blackstock, décédée d’une leucémie à 47 ans

Ma mère était une femme brillante. Elle était incroyable. Elle était elle-même une pionnière. Elle a grandi dans le centre de Brooklyn. Elle avait une mère célibataire, elle avait cinq frères et sœurs, et ils ont grandi dans l’assistance publique et la vie a donc toujours été très, très difficile pour elle. Elle a été la première personne de sa famille à obtenir un diplôme universitaire, puis à poursuivre ses études à la faculté de médecine de Harvard, ce à quoi elle n’avait probablement jamais pensé lorsqu’elle était petite. Mais je la célèbre et je célèbre ses réalisations. Mais je reconnais aussi à quel point le racisme et la pauvreté rendent le chemin beaucoup plus difficile, et qu’il y avait d’autres enfants brillants et brillants avec lesquels elle a grandi et qui, j’en suis sûr, auraient également pu se rendre à la faculté de médecine de Harvard et au-delà, mais je ne l’ai pas fait. en raison des pratiques et des politiques que nous avons en place qui privent chroniquement nos communautés des ressources dont elles ont besoin.

Sur le fait de toujours vouloir être médecin à cause de sa mère

C’est ce qui arrive lorsque vous avez la mère la plus aimante et incroyablement respectée par ses patients et par ses collègues. Donc c’était un peu comme, je pense qu’Oni et moi l’avons regardée et lui avons dit, tu sais quoi ? Nous voulons être comme elle. Nous voulons aussi être médecin. Et je pense aussi que nous étions entourés de femmes médecins noires : notre pédiatre, tous les amis de ma mère, dans notre quartier, nous avions d’autres femmes médecins noires. C’était donc une réalité pour moi. …



Avec l’aimable autorisation d’Uché Blackstock

Je deviens un peu ému, mais ce livre est aussi l’occasion de lui donner la parole auprès de personnes qui n’ont peut-être pas entendu parler d’elle ou ne l’ont pas rencontrée. Je dis toujours que quand les gens se rencontrent [my twin sister] Oni et moi qu’ils rencontrent notre mère, parce que cette femme nous a littéralement versé du sang, de la sueur et des larmes. Je pense que parce qu’elle avait grandi dans la pauvreté, parce qu’elle avait été la première à aller à l’université et à l’école de médecine, elle voulait pour nous une vie très différente de celle qu’elle avait pour elle-même. Et parfois je m’inquiète. Je me souviens que lorsque nous avons eu 18 ans, elle a dit : « Je suis si fatiguée » et je ne sais pas si elle en était alors aux premiers stades de sa maladie, mais elle a dit : « Je suis si fatiguée. tellement en vous deux. “

Sur la façon dont les étudiants en médecine apprennent souvent qu’il existe une différence biologique essentielle entre les corps noirs et blancs – et comment cet enseignement a un impact sur les soins

C’est en quelque sorte le message à retenir que nous recevons. On nous apprend qu’il existe différentes valeurs normales pour les fonctions rénales, que les patients noirs ont un certain ensemble de valeurs normales par rapport aux patients non noirs. On nous dit cela à propos de la fonction pulmonaire ; qu’il y a une différence entre les patients noirs et les patients non noirs. Et ce n’est pas forcément quelque chose de récent. Beaucoup de ces croyances datent de plusieurs siècles, voire décennies. …

Très souvent, vous lisez un manuel et vous y dites que le facteur de risque de diabète ou d’hypertension artérielle est la race. La race ne peut pas être un facteur de risque car c’est une construction sociale. Le facteur en cause, c’est le racisme ou l’impact des pratiques et politiques de racisme systémique sur nos communautés et sur notre santé. … Beaucoup d’entre eux études sont apparus plus récemment pour montrer que ce soi-disant facteur de « correction raciale » utilisé pour la fonction rénale a en fait entraîné un retard dans l’orientation des patients noirs vers des soins rénaux spécialisés. Cela a également entraîné des retards dans leur inscription sur les listes de transplantation rénale. Cela compromet donc encore plus leurs soins. Ils n’ont pas reçu les soins de santé dont ils ont besoin pour cette maladie chronique et potentiellement mortelle. Le fait que ces croyances inhérentes au système de santé les empêchent d’obtenir les ressources dont ils ont besoin ne fait qu’aggraver le racisme quotidien auquel ils sont confrontés au quotidien.

Sur le 1910 Rapport Flexnerqui a fermé la plupart des écoles de médecine historiquement noires aux États-Unis

Le rapport Flexner était un rapport commandé par l’American Medical Association et la Fondation Carnegie Mellon. Et essentiellement, ils ont chargé un spécialiste de l’éducation nommé Abraham Flexner de parcourir les 155 facultés de médecine aux États-Unis et au Canada et de les standardiser, de les comparer aux normes des facultés de médecine d’Europe occidentale. Et bien sûr, les écoles de médecine noires, en raison de l’héritage de l’esclavage et du manque de richesse et de ressources, n’avaient pas les ressources nécessaires pour rester ouvertes. Donc, essentiellement, Flexner a recommandé que cinq de ces écoles de médecine noires sur sept soient fermées et elles ont été fermées, laissant Howard et Meharry. …

On estime que ces cinq écoles, si elles étaient restées ouvertes, auraient formé entre 25 000 et 35 000 médecins noirs. Quand j’ai lu cela, j’ai commencé à pleurer parce qu’il y avait un si grand nombre de professionnels de la santé qui auraient pu soigner des centaines de milliers, voire des millions de patients noirs, qui auraient pu encadrer des étudiants en médecine qui auraient pu faire des recherches dans nos communautés.

Dans une étude sorti en 2020, dans le Journal de l’Association médicale américaine, on estime que ces cinq écoles, si elles étaient restées ouvertes, auraient formé entre 25 000 et 35 000 médecins noirs. Quand j’ai lu cela, j’ai commencé à pleurer parce qu’il y avait un si grand nombre de professionnels de la santé qui auraient pu soigner des centaines de milliers, voire des millions de patients noirs, qui auraient pu encadrer des étudiants en médecine, qui auraient pu faire de la recherche dans nos communautés. …