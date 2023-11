L’auteur de Killers of the Flower Moon, David Grann, parle des différences entre le livre et le film

David Grann n’est pas étranger à l’adaptation de son écriture au cinéma. L’auteur populaire et New yorkais le rédacteur en chef est devenu un incontournable du New York Times liste des best-sellers non-fictionnels, et ses écrits ont inspiré des films, notamment La Cité Perdue de Z, Le Vieil Homme et le Pistolet, et L’epreuve du Feu. Aujourd’hui, son travail touche un nouveau public, avec Martin Scorsese adaptant son livre Tueurs de la Lune des Fleurs (en salles maintenant).





Lorsque Grann a publié son livre pour la première fois en 2017, il a jeté un nouvel éclairage sur un chapitre souvent négligé de l’histoire américaine : le règne de terreur des Osage dans l’Oklahoma des années 1920, lorsqu’un groupe de colons blancs a ciblé et assassiné systématiquement les riches Osage. Lily Gladstone incarne Mollie Burkhart, la femme Osage, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle de son mari blanc Ernest et Robert De Niro dans le rôle du puissant oncle d’Ernest, William “King” Hale.





Grann a commencé ses recherches en 2012 et a passé des années à mener des entretiens et à rencontrer des membres de la nation Osage en Oklahoma. Son livre raconte les débuts du FBI et la manière dont le bureau a enquêté sur les meurtres, mais il s’agit également d’une histoire beaucoup plus vaste, explorant l’histoire des Osage et la façon dont les effets de ces meurtres persistent encore aujourd’hui. Scorsese a déjà déclaré que ses premières versions du film se concentraient principalement sur le FBI, mais que le scénario avait subi des changements majeurs, notamment en déplaçant la perspective du film vers Mollie et Ernest Burkhart.





Ici, Grann parle des changements apportés par Scorsese à partir de son livre et de ce qu’il espère que le public retiendra de cette histoire pas si lointaine.





Lily Gladstone, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio dans “Killers of the Flower Moon”.

Melinda Sue Gordon/Pomme





ENTERTAINMENT WEEKLY : Vous avez passé des années à faire des recherches sur le livre, et le film a mis encore plusieurs années à arriver à l’écran. Qu’est-ce que ça fait de voir les réactions au film maintenant qu’il est sorti ?





DAVID GRANN : Pour moi, la principale raison pour laquelle je me suis lancé dans le projet à l’origine était de remédier à ma propre ignorance et au fait que tant d’autres personnes en dehors de la nation Osage ne connaissaient pas cette histoire. La partie la plus gratifiante de regarder et de suivre ce voyage est de voir cette histoire rayonner dans le monde, de voir les gens commencer à en parler et à combler ce que trop d’Américains avaient réellement retiré de leur conscience.





J’ai passé environ une demi-décennie à travailler sur le livre avec des membres de la nation Osage, enregistrant les histoires des aînés Osage. Ce qui a été vraiment important et gratifiant à voir, c’est le niveau d’implication de la nation Osage dans l’élaboration du film. Ils ont été impliqués à tous les niveaux, de la production à la conception des costumes, en passant par la garantie que la langue Osage était parlée aux acteurs Osage qui ont des rôles parlants. C’est remarquable à voir.





J’ai parlé à certains des consultants d’Osage qui ont travaillé sur le film, et ils ont tous parlé de l’importance pour eux de filmer sur les terres d’Osage avec la participation d’Osage.





C’est ce qui donne au film sa puissance, je pense, et son authenticité. Je me souviens que lorsque j’ai visité le plateau, j’ai rencontré de nombreux membres de la nation Osage, dont beaucoup étaient devenus mes amis au fil des ans. Ils jouaient dans le film et jouaient des rôles clés. Certains d’entre eux étaient au cœur de mon livre et de mes recherches, et beaucoup d’entre eux sont des descendants de personnes qui ont été tuées pendant le règne de terreur des Osage.





L’une des scènes si puissantes que j’ai regardées est celle du conseil tribal des Osage. Il y a un discours incroyable de Yancy Redcorn et Everett Waller, et on m’a dit qu’une grande partie de ce qui s’est terminé dans cette scène était une improvisation, tirée de leur propre vie et des histoires orales qui leur ont été transmises. On m’a dit que lorsque Scorsese les a entendus, il a dit : “Oh, assurons-nous de mettre cela dans le film.” Cela donne au film sa sorte de pouvoir vivifiant.









Vous avez passé de nombreuses années à faire des recherches sur quelqu’un comme Mollie Burkhart, reconstituant sa vie à travers des entretiens et des documents historiques. Qu’est-ce que ça fait de voir Lily Gladstone lui donner vie à l’écran ?





C’est un processus inhabituel car lorsqu’on est historien, les gens qu’on rencontre sont bidimensionnels. On apprend à les connaître à travers des documents ou des photographies. Vous apprenez à les connaître grâce à des extraits de témoignages, des lettres et des transcriptions que vous pourriez découvrir, mais ils ne sont pas en trois dimensions ni entièrement habités. Il y a toujours une sorte de surréalisme quand on voit ces gens – en particulier Mollie – soudainement prendre vie. Soudain, sa conscience est habitée.





Pour moi, Mollie Burkhart a toujours été le cœur et l’âme du livre. Tout le premier tiers du livre est présenté de son point de vue, puis le dernier tiers est raconté en grande partie du point de vue de ses descendants, reconstituant ce qui est arrivé à elle et à sa famille. Je ne vois personne qui aurait pu mieux la jouer que Lily Gladstone. Mollie avait cette force tranquille en elle. C’était quelqu’un qui était né dans cette loge, parlant Osage et pratiquant les traditions Osage. Lorsqu’elle était jeune fille, elle a été déracinée de force de chez elle et obligée d’aller dans l’un de ces internats, où elle n’était plus autorisée à parler la langue Osage. Elle devait capturer ce qu’ils appelaient « la langue de l’homme blanc ». Elle ne pouvait plus porter sa couverture. Et puis, quelques décennies plus tard, elle vit dans une grande maison grâce à l’argent du pétrole. Elle a épousé son chauffeur, Ernest Burkhart, ce colon blanc. C’est donc quelqu’un qui est à cheval non seulement sur deux siècles mais sur deux civilisations.





L’une des choses qui m’a toujours frappé chez elle, c’est que, alors que sa famille est systématiquement prise pour cible, elle commence à mener une croisade pour obtenir justice. Elle frappe aux portes des autorités, essayant d’apporter des preuves et des témoignages. Elle embauche des détectives privés, elle distribue des récompenses, et pendant qu’elle fait tout cela, elle se met dans le mille, ce qu’elle sait. Il a fallu une force et un courage remarquables, et je pensais que Lily capturait cela si bien et si brillamment. Je veux dire, je ne suis pas cinéphile, mais elle me rappelle en quelque sorte une actrice du muet. C’était la première fois que je pouvais vraiment comprendre le pouvoir de ce que fait une actrice du muet. Elle fait tellement de choses rien que dans ses expressions.





Lily Gladstone dans “Les Tueurs de la Lune des Fleurs”.

Apple TV+





Pour vous, en tant qu’historien et journaliste, comment avez-vous compris le mariage d’Ernest et Mollie ? C’est une chose de suivre les faits – quand ils se sont mariés, combien d’enfants ils ont eu – mais comment avez-vous essayé de comprendre les sentiments réels qu’ils avaient l’un pour l’autre ? Il semble, d’après votre livre et le film, qu’il y avait là un véritable amour, mais aussi une cruauté et une trahison immenses.





Évidemment, lorsque vous regardez en arrière et que ces gens ne vivent plus, c’est l’une des choses que vous essayez de comprendre : quelle était cette relation entre eux ? Il y avait plusieurs documents et petits témoignages qui donnaient l’impression qu’il y avait eu cette véritable affection entre eux, et Ernest partageait effectivement une certaine affection pour elle. Vous pouvez le voir dans les lettres. J’ai trouvé une lettre de Mollie à Ernest qui vous donne une idée de cela. Je pense qu’elle l’appelle « mon cher mari ».





J’ai posé cette question à de nombreux Osages, y compris aux descendants de la famille et à d’autres. Il est inconcevable qu’elle ait pensé que quelqu’un se marierait avec sa famille tout en complotant pour la tuer, elle et peut-être même ses enfants. Au moins dans les premières parties, elle partage une véritable affection pour Ernest, sans se rendre compte exactement qui il est.





L’autre chose qui a été cruciale pour moi en essayant de comprendre Mollie a été d’interroger les descendants. L’une des personnes que j’ai retrouvées était Margie Burkhart, qui est la petite-fille de Mollie. Elle m’a été très utile à bien des niveaux. Elle a partagé avec moi des histoires orales. Elle a également partagé ce qu’elle avait entendu, à savoir qu’il y avait de l’affection entre eux. Cette affection a ensuite été trahie de la manière la plus horrible. En discutant avec Margie, l’une des choses qu’elle a fait a été de me souligner à quel point cette histoire est encore vivante. Nous ne parlons pas de l’époque coloniale. Lorsque je faisais des recherches, c’était il y a moins d’un siècle. Même aujourd’hui, c’était il y a à peine un siècle.





Je me souviens qu’elle a partagé une photo avec moi. C’était une photographie de son père, qui était Cowboy, le fils de Mollie, et de la fille de Mollie, Elizabeth. Il les montrait comme deux petits enfants, peut-être âgés de 6 ou 7 ans. Ils tiennent la main d’un homme. Alors que vous suivez la photo des yeux, la photo est arrachée au niveau du cou de l’homme. Je me doutais évidemment de ce que c’était, mais je lui ai demandé : « Que s’est-il passé ? Elle a dit : “Eh bien, mon père l’a arraché.” Elle représentait son père, Ernest Burkhart, qu’il appelait « dynamite ».





C’est ce qui est si puissant dans cette histoire. Comme vous l’avez dit, nous ne sommes pas à l’époque coloniale. C’était il y a seulement une génération.





Cela résonne encore aujourd’hui. Je ne sais pas si c’est une digression, mais pour moi, l’une des parties les plus importantes de cette histoire et ce que j’espère que les gens comprendront, c’est que lorsque j’ai commencé à faire des recherches sur ce livre, je le considérais comme une sorte de livre singulier. personnage maléfique qui a commis ces crimes. C’est William K. Hale qui les commet, avec son neveu Ernest et un autre acolyte. Je croyais cela parce que c’était la théorie avancée par le FBI, et c’était la version largement acceptée de l’histoire.





Mais plus je faisais de recherches à ce sujet et plus je parlais avec de nombreux anciens Osage, plus ils partageaient avec moi l’histoire et les archives sur autre des meurtres dans leur famille, d’autres décès suspects qui n’ont jamais fait l’objet d’une enquête approfondie de la part du FBI et qui n’étaient pas liés à William Hale. Et j’ai trouvé d’autres documents qui révélaient en réalité qu’il s’agissait d’une campagne de meurtres systématique.





Ainsi, après avoir passé environ un an et demi sur ce projet de livre, ma conception originale du livre a été complètement détruite. J’ai réalisé qu’il s’agissait bien moins d’une histoire sur qui l’avait fait que sur qui n’a pas fais-le. C’était…