L’auteur de House of The Dragon George RR Martin souhaite pouvoir emmener Vladimir Poutine avec un dragon

George RR Martin s’est récemment entretenu avec l’animateur du Late Show Stephen Colbert pour promouvoir son nouveau livre “The Rise of the Dragon : An Illustrated History of the Targaryen Dynasty – Volume 1”. Au cours de l’interview, l’auteur a eu la réponse la plus Targaryen à l’invasion de l’Ukraine par la Russie lorsqu’il a discuté de ses réflexions sur la perspective pessimiste de la fantaisie moderne. Si le président russe Vladimir Poutine a utilisé des armes nucléaires, George RR Martin a dit : « J’aimerais avoir un dragon ; Je pourrais le faire voler jusqu’au Kremlin ».

Après plus de dix minutes de conversation, le sujet s’est déplacé vers la façon dont la narration de fantasy noire et de science-fiction a évolué en réponse à l’état « dystopique » du monde. Le créateur de Games Of Thrones a admis qu’il était devenu de plus en plus pessimiste ces dernières années, surtout par rapport à son optimisme à propos de l’humanité quand il était plus jeune.

Il a déclaré de façon inquiétante que la guerre nucléaire semble devenir plus probable. Il a également expliqué que même au lendemain de l’annihilation nucléaire, il y aurait toujours de bonnes personnes qui se réuniraient et réinventeraient la civilisation, et que l’optimisme était toujours présent même si les circonstances étaient désastreuses. Il a demandé si elle était encore présente à l’époque moderne.

Il a ensuite demandé s’il était possible d’être optimiste quant au changement climatique. “Qu’allons-nous faire si Poutine utilise réellement des bombes nucléaires?” il ajouta. Puis, sous les acclamations et les applaudissements du public, il a ajouté : “J’aimerais avoir un dragon que je pourrais voler jusqu’au Kremlin !”

George RR Martin travaille actuellement sur The Winds of Winter, le sixième roman très attendu de sa série fantastique A Song of Ice and Fire, sur laquelle Game of Thrones est basé. La préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon, est basée sur son autre livre, Fire and Blood.

