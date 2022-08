L’auteur de Harry Potter, JK Rowling, rompt le silence sur son absence de la réunion spéciale, dit “On m’a demandé d’être…”

L’auteure britannique JK Rowling a évoqué son absence de l’émission spéciale de réunion de Harry Potter, déclarant que c’était son choix de ne pas apparaître dans l’émission diffusée le 1er janvier. Selon The Hollywood Reporter, dans une interview samedi dans le cadre de Graham Norton’s Radio Show Podcast, qui est diffusé sur Virgin Radio UK, l’auteur de Harry Potter a clarifié son absence au-delà des images d’archives dans Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts.

Dans un clip du podcast, Rowling a noté que malgré les spéculations, on lui avait demandé de participer à la réunion et que “personne n’a dit de ne pas venir”. Elle a dit: “Oui, on m’a demandé d’être là-dessus et j’ai décidé que je ne voulais pas le faire. Je pensais que c’était plus à propos des films que des livres, vous savez, à juste titre. Je veux dire, c’était ce que l’anniversaire était sur le point.”

Après qu’il a été confirmé que Rowling n’apparaîtrait pas pour la réunion dans le cadre de la rétrospective marquant la sortie de Harry Potter à l’école des sorciers, beaucoup ont supposé que son absence était due à la controverse autour de ses commentaires sur les personnes transgenres. Ces commentaires ont été condamnés par un certain nombre de groupes de défense des droits LGBTQ +, notamment GLAAD, la Human Rights Coalition et The Trevor Project.

Bien que l’auteur vedette n’ait pas encore commenté son absence, des sources ont déclaré à Entertainment Weekly que son équipe pensait que les commentaires archivés de l’auteur qui ont été montrés lors de la réunion “étaient adéquats” et ont également nié que les commentaires de Rowling sur la communauté trans aient joué un rôle dans sa décision. ne pas apparaître.

Plusieurs des stars de Harry Potter comme Daniel Radcliffe et Emma Watson se sont opposées aux opinions de Rowling et ont fait des déclarations publiques contre elles. D’autres acteurs, comme Ralph Fiennes et Robbie Coltrane, ont fait des déclarations soutenant Rowling. Selon The Hollywood Reporter, Rowling a également parlé de sa relation avec le “jeune casting” de la franchise cinématographique, y compris ceux qui ont “parlé à votre sujet”. Elle a dit : « J’en ai. Oui, j’en ai. Je veux dire, certains plus que d’autres, mais ça a toujours été le cas. Tu sais que je connaissais mieux certains que d’autres.