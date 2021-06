L’auteur de Game of Thrones taquine la date de sortie de House of the Dragon – et c’est plus tôt que vous ne le pensez

L’auteur de GAME of Thrones, George RR Martin, a annoncé la date de sortie du spin-off de House of the Dragon – et c’est plus tôt que vous ne le pensez.

Les fans de la série dramatique fantastique américaine ont été laissés pour compte lorsqu’il a été révélé qu’ils travaillaient sur une préquelle basée sur le livre Fire & Blood de 2018 lorsqu’il s’est terminé en 2019.

HBO

Le spin-off de Game of Thrones, House of The Dragon, devrait arriver sur nos écrans plus tôt que prévu[/caption]

Game of Thrones, créé par David Benioff et DB Weiss, a honoré nos écrans pendant huit ans à partir de 2011 pendant huit saisons incroyables.

Peu de temps après sa fin, il a été annoncé qu’un spin-off de 10 épisodes pour HBO suivrait bientôt.

Les amateurs de GoT sauront que House of the Dragon doit sortir en 2022, et maintenant il a été taquiné qu’il serait sur nos écrans plus rapidement que nous le pensions.

S’adressant à la chaîne de télévision WTTW Chicago lors d’une cérémonie de remise des prix, George RR Martin a révélé : « Ce sera probablement au printemps prochain, je suppose.

AP : Presse Associée

George RR Martin est un romancier américain qui a écrit A Song of Ice and Fire qui a été adapté en Game of Thrones[/caption]

Alamy

Game of Thrones diffusé de 2011 à 2019[/caption]

« Mais ensuite, je développe d’autres émissions pour eux. »

La nouvelle passionnante intervient après que Game of Thrones a publié les premières images officielles de la série dérivée le mois dernier.

La série prequel, qui se déroule 300 ans avant les événements de Game of Thrones, a commencé à tourner à Cornwall en avril.

Les images inédites montrent une conversation intense entre Matt Smith de The Crown en tant que prince Daemon Targaryen et la star de Truth Seekers Emma D’Arcy en tant que princesse Rhaenyra Targaryen.

Pennsylvanie

Matt Smith incarnera le prince Daemon Targaryen et Emma D’Arcy incarnera la princesse Rhaenyra Targaryen[/caption]

Pennsylvanie

Un cliché montrait Rhys Ifans dans le rôle d’Otto Hightower et d’Olivia Cooke, sa fille à l’écran[/caption]

Pennsylvanie

Steve Toussaint incarnera Corlys Velaryon dans le spin-off[/caption]





Un autre plan montrait Rhys Ifans dans le rôle d’Otto Hightower, debout à côté d’Olivia Cooke qui incarne la fille d’Otto, Alicent Hightower.

La troisième photo montrait l’acteur Steve Toussaint dans le rôle du marin légendaire The Sea Snake, Lord Corlys Velaryon.

Des personnalités comme Paddy Considine, Eve Best et Sonoya Mizuno de Crazy Rich Asians feront également une apparition dans l’émission très attendue.

La Maison du Dragon suivra lorsque la Maison Targaryen commencera à s’effondrer et que la guerre civile de Danse des Dragons commencera.

Les téléspectateurs américains pourront regarder la série très attendue sur HBO, tandis que les fans britanniques pourront la regarder sur Sky Atlantic.