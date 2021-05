Auteur renommé et lauréat du prix Sahitya Akademi, Nilotpal Mrinal a allégué une violation du droit d’auteur par la plate-forme de streaming, The Viral Fever-TVF.

Dans un long message Facebook en hindi, Nilotpal Mrinal a affirmé que la dernière série Web de TVF, « Aspirants », était basée sur son livre de 2015 « Dark Horse ». Créée par Arunabh Kumar, la série Web suit la vie des aspirants à l’UPSC séjournant au Rajinder Nagar de Delhi.

Dans son article, Nilotpal raconte comment il a rencontré Arunabh Kumar de TVF et a suggéré qu’un film de série Web pourrait être réalisé sur la base de son livre «Dark Horse». Il a même écrit que la réunion s’était bien déroulée.

Nilotpal dit en outre que théoriquement, 30 pour cent des «aspirants» sont basés sur son livre, mais ce n’était pas une préoccupation pour les gens assis à Mumbai.

À l’origine en hindi, l’article de Nilotpal se traduit en gros par: «Tout le monde doit avoir pensé que des écrivains comme Nilotpal vont et viennent tous les jours. Récemment, les «Banaras Talkies» de Satya Vyas ont également été volés, que pouvaient faire ces personnes? »

Dans son message, Nilotpal annonce qu’il portera l’affaire devant les tribunaux.

«Ce combat sera mené par l’écrivain de ‘Dark horse’, s’il est perdu, ce sera la perte de l’écrivain de ‘Dark Horse’, mais s’il est gagné, ce sera une victoire pour chaque écrivain en difficulté dont les histoires volées se sont transformées en hit ‘ films / séries web ‘»

Nilotpal donne ensuite un compte rendu complet de la façon dont les « aspirants » de TVF sont basés sur « Dark Horse » et il n’a pas reçu le crédit dû. Mrinal dit qu’il est arrivé à cette conclusion après avoir regardé la websérie.

«Nos revendications sont basées sur des discussions avec les spécialistes du droit et du droit d’auteur», a écrit Nilotpal.

Parallèlement au message, Nilotpal a également partagé une photo d’Arunabh Kumar et dans une note post-scriptum, il a écrit: «J’ai partagé la photo d’Anurabh et les détails de la réunion avec lui pour prouver qu’il me connaissait en tant qu’écrivain de ‘Dark Horse’ et qu’il était également conscient de mes intérêts pour faire un film basé sur le livre.

La série de cinq épisodes, «Aspirants», a pris fin le 8 mai. L’émission met en vedette Naveen Kasturia, Shivankit Singh Parihar, Abhilash Thapliyal, Namita Dubey et Sunny Hinduja, entre autres.