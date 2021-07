L’auteur de ‘Black Swan’, Nassim Taleb, dit que le bitcoin vaut zéro

Nassim Nicholas Taleb, professeur et auteur à l’Université de New York

Nassim Nicholas Taleb a inversé sa position sur le bitcoin.

L’auteur de « Black Swan » a déclaré dans un récent papier que la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière n’a pas réussi à satisfaire les notions de monnaie sans gouvernement, de couverture contre l’inflation et de valeur refuge.

« Peu d’actifs dans l’histoire financière ont été plus fragiles que le bitcoin », a-t-il déclaré.

Le libano-américain Taleb s’était auparavant exprimé plus favorablement sur le bitcoin, en particulier sur son potentiel à aider les gens à contourner les contrôles de capitaux sur des marchés qui dépendent d’eux pour gérer leurs taux de change. Il l’a appelée « la première monnaie organique », dans l’avant-propos de « The Bitcoin Standard » en 2018, et « une police d’assurance » contre le contrôle du gouvernement sur la monnaie.

Dans son récent article, publié fin juin et intitulé « Bitcoin, devises et fragilité », Taleb dit que le bitcoin vaut « exactement zéro » en partie parce qu’il nécessite un intérêt soutenu pour le maintenir.

En revanche, « l’or et les autres métaux précieux sont en grande partie sans entretien, ne se dégradent pas sur un horizon historique et ne nécessitent pas d’entretien pour rafraîchir leurs propriétés physiques au fil du temps », a-t-il déclaré.