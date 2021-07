L’auteur de ‘Black Smoke’, Adrian Miller, soutient que Black BBQ est négligé

Adrian Miller ne pouvait pas croire ce qu’il voyait.

En 2004, il s’est retrouvé à regarder une émission spéciale de Paula Deen sur le barbecue du Sud. Au moment où ses crédits sont tombés, il n’avait vu aucun chef de barbecue noir profilé. « Une heure spéciale sans aucun Noir du tout », a-t-il déclaré. « Et vous savez, c’est juste fou. »

Jusqu’à récemment, l’oubli aurait probablement été inconcevable, a déclaré Miller, un écrivain d’histoire de l’alimentation lauréat du prix Beard et auteur d’un nouveau livre intitulé « Black Smoke: African Americans and the United States of Barbecue ».

Remontant à l’époque coloniale, lorsque les Africains réduits en esclavage étaient le plus souvent responsables des fosses, les cuisiniers noirs au barbecue avaient été considérés comme les praticiens les plus qualifiés de l’art pendant la majeure partie de l’histoire de l’Amérique, a déclaré Miller.

Dans un tome conversationnel et volumineux regorgeant de recettes et de profils de chefs noirs, Miller documente le barbecue du Sud depuis ses débuts en Virginie, où les techniques de cuisson au four des Amérindiens étaient mariées aux préférences européennes et adaptées aux palais de ses cuisiniers ouest-africains.

Le barbecue s’est répandu avec l’esclavage dans tout le Sud. Et après la guerre civile, c’est devenu une compétence convoitée et un moyen pour les anciens esclaves de gagner leur vie, non seulement dans le Sud mais dans tout le pays. Jusqu’à il y a quelques décennies, a déclaré Miller, une discussion sur le barbecue sans les chefs noirs aurait semblé tout simplement « bizarre ».

« Les gens d’un certain âge, si vous leur demandiez quel a été leur premier goût de barbecue dans un restaurant – et je parle de tout le pays – ils diraient probablement un homme afro-américain », a déclaré Miller.

Pourtant, alors que le profil du barbecue s’est considérablement accru au cours des dernières décennies – grâce à la nouvelle popularité de la poitrine du centre du Texas – les chefs de barbecue noirs étaient rarement vus ni entendus dans les grands médias.

Certes, les médias barbecue ont connu une correction au cours des dernières années. En 2015, le rédacteur en chef du barbecue du Texas Monthly, Daniel Vaughn, a écrit que l’obsession de sa publication pour la poitrine codifiée par les « joints légendaires, majoritairement détenus par des Blancs, du centre du Texas » l’avait amené à négliger les liens de poulet et de bœuf épicé d’un noir centenaire. possédait Patillo’s à Beaumont, au Texas.

Cette année, Rodney Scott de Caroline du Sud est devenu l’un des premiers pitmasters noirs depuis des décennies à obtenir un important contrat de livre. La série Netflix « High on the Hog » documente les influences africaines sur le barbecue.

« Black Smoke » de Miller offre un argument complet pour la place des chefs de barbecue noirs chez le fumeur, et une ode à une histoire qui a été en grande partie enterrée. Nous lui avons demandé comment les supports de barbecue ont été blanchis à la chaux et ce qui manque lorsque vous supprimez les pitmasters noirs de la conversation.

Cette conversation a été condensée et modifiée pour plus de clarté.

Alors, qu’est-ce qui se perd lorsque les médias négligent le barbecue noir ?

Au début, je ne pensais pas que c’était si grave. Mais cela a maintenant des conséquences économiques. On dit maintenant aux gens que l’esthétique blanche sur le barbecue est la seule authentique et légitime.

Le centre du Texas en est un très bon exemple. Quand vous pensez au barbecue du centre du Texas, vous n’entendez probablement parler que des blancs. Vous savez, le centre du Texas s’est embourgeoisé. Vous avez ces tranches de poitrine de bœuf très instagrammables et parfaitement manucurées. Je dirais que le barbecue du centre du Texas est devenu le style de barbecue par défaut aux États-Unis.

Je pense qu’il se passe deux ou trois choses. L’un est l’influence internationale de (Texas Monthly) Daniel Vaughn. Et puis c’est (la star du barbecue basée à Austin) Aaron Franklin, qui est le gars du barbecue le plus reconnaissable de la planète.

Vous obtenez des clients qui entrent dans des joints appartenant à des Noirs, qui ont traditionnellement fait d’autres formes de barbecue. Et les gens demandent (Kansas City) des pointes brûlées et de la poitrine. Et s’ils ne le voient pas au menu, ils partent.

Ainsi, même quelqu’un de l’est du Texas, avec plus de restaurants appartenant à des Noirs et un accent plus prononcé sur la sauce, les oiseaux et les liens de bœuf, peut se faire dire « Ce n’est pas un barbecue du Texas ».

Exactement. Ils me disent ‘Oh, c’est trop compliqué. Il y a trop de sauce. Ce n’est pas le vrai Texas.

La sauce et la saveur font partie intégrante du barbecue depuis longtemps. Maintenant, on dit aux gens que la sauce signifie que vous «cachez quelque chose».

Cela me rend dingue. Mon truc, c’est, regarde : si tu ne veux pas de ta sauce barbecue, c’est bien. Mais ne dites pas aux gens que c’est la seule façon d’avoir un barbecue authentique. Parce que ce n’est pas le cas.

Ce qui se perd, c’est la véritable sensation globale de la culture du barbecue, car l’accent n’est mis que sur une partie de celle-ci. Vous avez une culture afro-américaine très dynamique. Je pense aussi qu’il y a une perte d’appréciation pour les autres styles régionaux. Caroline du Nord, Caroline du Sud, puis les sous-régions : Memphis, St. Louis, Kansas City, East Texas, South Texas, South Side Chicago, West Chicago.

Y a-t-il des endroits où les barbecues appartenant à des Noirs sont en danger ? Le barbecue actuel dans le nord-est ne figure pas beaucoup dans votre livre, pourtant vous écrivez sur une scène historique vibrante à Harlem.

L’effet de la Grande Migration était qu’il y avait beaucoup de grands barbecues dans le Nord-Est. Beaucoup de ces endroits ont fermé. Un endroit auquel je pense est le barbecue « Neuvième merveille du monde » de Curtis. C’était à Putney, Vermont. Et ce frère cuisinait dans un bus scolaire, ce que je trouve juste hilarant. Mais il a fermé. (Remarque : la famille de son défunt chef, Curtis Tuff, essaie de rouvrir.)

Harlem avait beaucoup de bons endroits. (Mais) Je suis allé à New York récemment, et je l’ai publié sur mes réseaux sociaux : « Hé, où est l’endroit appartenant à des Noirs à New York ? Je te dis que personne n’a répondu.

Je pense que c’est un changement de génération. C’est une fonction des personnes qui prennent leur retraite ou meurent. Ni leurs enfants ni leurs employés de longue date ne veulent continuer l’entreprise. Il y a probablement un facteur de gentrification, surtout dans un endroit comme Harlem. Je veux dire, es-tu allé à Harlem récemment ?

Pourquoi les médias ont-ils cessé de couvrir autant les spots appartenant à des Noirs ?

La réponse courte est un changement dans les médias. Avant les années 1990, ce n’était pas un problème de faire figurer des Afro-Américains dans un barbecue. En fait, ce serait bizarre de faire une histoire de barbecue sans les Afro-Américains.

Je pense que (le changement) est le reflet de ce groupe croissant appelé les gourmets. Vous savez, ce sont des gens de la classe moyenne avec des palais plus diversifiés que leurs parents. Et ils étaient très intéressés par les expériences culinaires authentiques. Les gens qui essayaient de répondre aux besoins de ce public, ils ont juste mis les Blancs après les Blancs après les Blancs.

Soit ils ne demandaient qu’à d’autres Blancs des recommandations sur ce qu’ils devaient couvrir, soit ils n’étaient fondamentalement pas intéressés par la diversité.

Tout au long des années 90, cela a commencé à se nourrir de lui-même et à prendre de l’ampleur au point qu’au cours des années 2000, la plupart des médias de barbecue se sont concentrés sur les blancs.

Et pourtant, remontant au XIXe siècle, votre livre documente que le barbecue était l’une des rares arènes où les journaux écrivaient sur les propriétaires d’entreprise noirs.

C’était mitigé, car beaucoup de ces journalistes avaient des attitudes, comme certains étaient racistes. Mais ensuite, il y en avait qui traitaient leur sujet avec respect.

Il y a une histoire raciale très intéressante des restaurants de barbecue. Contrairement aux restaurants de soul food, les Blancs étaient prêts à se rendre dans la partie noire de la ville pour un barbecue.

Les praticiens du barbecue étaient moins nombreux et avaient une compétence très convoitée. Et il y avait une sagesse conventionnelle, à cause de tous les siècles de connexion entre la noirceur et le barbecue, que le meilleur barbecue allait être fait par un Afro-Américain.

Vous aviez des entrepreneurs noirs qui dirigeaient des restaurants de barbecue qui étaient uniquement des blancs. Les clients noirs devaient prendre un plat à emporter par une fenêtre arrière. Au moment où nous arrivons à l’ère des droits civiques, vous avez en fait des Afro-Américains qui font du piquetage dans des restaurants noirs pour déségréger.

Vous remarquez qu’une autre arène où les chefs noirs ont été laissés de côté est le circuit de compétition de barbecue.

Au début des compétitions, des Afro-Américains y participaient. Je ne pense pas que beaucoup de gens le savent, mais la première gagnante du concours de Memphis en mai était une femme noire. Au début de l’American Royal, les Afro-Américains s’en sortaient plutôt bien.

Lorsque ces compétitions ont commencé à devenir plus importantes et plus corporatives, vous avez commencé à voir la participation afro-américaine diminuer. Et je pense que c’est une fonction de l’argent. Je veux dire, les frais d’entrée, la nourriture que vous devez acheter, les plates-formes que vous devez avoir. Et aussi le style de vie, car si vous voulez gagner sérieusement de l’argent sur le circuit de la compétition, vous devez être dans plusieurs concours. Le travailleur moyen a deux semaines de vacances.

Vous avez dit que vous étiez surpris du nombre d’écrivains culinaires locaux qui n’avaient aucune connaissance des lieux de barbecue appartenant à des Noirs.

C’était très décevant. Je dirais que cette tendance s’est maintenue pour les seuls restaurants noirs en général, même les joints soul. Je ne peux pas vous dire combien de personnes se disent : « Ouais, nous n’en avons pas vraiment. » Et puis vous savez, il y a environ 10 places. Et certains d’entre eux existent depuis 25 ans.

Cela m’a fait me demander : dans quelle mesure ces écrivains culinaires et d’autres servent-ils vraiment leur communauté ? Je sais que si les gens connaissaient ces endroits, ils y iraient. Je le sais.

Est-ce de la paresse ? Manque de représentation dans les médias ?

Nous n’avons tout simplement pas beaucoup d’Afro-Américains dans l’écriture de nourriture. Il y en a plus aujourd’hui qu’il y a 10 ans, c’est sûr.

De tous les aspects de la culture afro-américaine, la nourriture est celle qui suscite le moins d’amour. Les icônes culturelles clés de la culture afro-américaine n’en parlent pas beaucoup. Presque tous les aspects de la culture noire sont devenus mondiaux – la culture afro-américaine. Notre façon de nous habiller, de chanter, de parler, de divertir, de faire du sport, de danser. Tout sauf notre nourriture. J’essaye de comprendre pourquoi.