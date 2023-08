L’auteur dalit Yashica Dutt dénonce Made in Heaven pour avoir utilisé son travail « sans autorisation ni crédit »: Mon nom n’était nulle part…

Yashica Dutt, auteure et militante dalit, a critiqué Made in Heaven, pour avoir prétendument utilisé son travail sans autorisation ni crédit.

La deuxième saison de Made in Heaven, le drame de mariage de Prime Video, a été acclamée la semaine dernière. Le spectacle, créé par Zoya Akhtar et Reema Kagti, a souvent été félicité pour avoir abordé les problèmes sociaux et les avoir présentés dans le récit. L’épisode 5 de la deuxième saison voit une mariée dalit opter pour un mariage bouddhiste pour réaffirmer son identité de caste et sa fierté. Alors que l’épisode a été salué pour sa sensibilité, l’auteur dalit Yashica Dutt a maintenant critiqué la série et les créateurs pour avoir utilisé l’histoire de sa vie et son travail sans autorisation.

L’épisode en question s’intitule The Heart Skipped a Beat est réalisé par Neeraj Ghaywan et met en vedette Radhika Apte dans le rôle de la mariée, un auteur dalit crédité d’avoir inventé / popularisé l’expression « sortir comme un dalit ». En réalité, la phrase est le titre d’un livre écrit par Yashica Dutt, basé sur des expériences de sa propre vie, ce que Ghaywan a reconnu dans un article sur les réseaux sociaux après la sortie de l’émission. L’émission elle-même, cependant, ne fait aucune mention de Dutt ou de son livre tout en s’y référant librement.

Lundi, Dutt s’est rendue sur Instagram pour partager une longue note sur l’émission, où elle a critiqué les créateurs mais les a également remerciés. « The Heart Skipped a Beat », le cinquième épisode de Made in Heaven d’Amazon Prime n’est rien de moins qu’un triomphe cinématographique lorsqu’il s’agit de montrer à quoi ressemble vraiment une femme dalit pour reprendre son pouvoir dans cette société de castes. La scène où l’auteur dalit, originaire de Colombie, a écrit un livre sur le « Coming Out », et raconte comment sa grand-mère « nettoyait les toilettes à la main » (tout en portant du bleu en hommage à Ambedkar), affirme son identité avec sa vie futur partenaire, m’a donné des frissons. C’était surréaliste de voir une version de ma vie à l’écran qui n’était pas mais qui était quand même moi. Mais bientôt le chagrin s’est installé. C’étaient mes mots mais mon nom n’était nulle part. Ce qui aurait pu être une célébration de nos idées collectives était désormais teinté de tristesse. Les idées que j’ai cultivées, qui sont l’œuvre de ma vie, que je continue de recevoir une immense haine pour le simple fait de parler, ont été prises sans permission ni crédit », a-t-elle écrit.

Tout en louant l’épisode et le réalisateur Neeraj Ghaywan, Dutt a critiqué l’émission pour avoir effacé sa contribution. « L’épisode Made in Heaven est magnifique dans sa représentation d’une femme dalit et de son mariage bouddhiste inter-caste. Cela efface aussi malheureusement ma contribution à mes propres idées. J’apprécie énormément l’Instagram public de Neeraj Ghaywan où il reconnaît mon travail et ma contribution à l’émission. Mais cela est également arrivé APRÈS que des centaines de téléspectateurs aient été interrogés sur mes informations d’identification manquantes, pas avant. Et fait très peu pour les millions de téléspectateurs mondiaux de cette émission Amazon Prime. L’espace Hindi Film / TV a une tendance notoire et historique de prendre n’importe quoi de partout pour créer ses récits. La pensée, les idées et le travail des Dalits ont toujours été consommés et à prendre. Maintenant, quand nous montrons plus de Dalits à l’écran, reconnaissons également dûment ceux d’entre nous qui ont contribué à la création de ces idées », poursuit sa note.





Concluant sa note, l’auteur et activiste a demandé à Ghaywan et aux créateurs de Made in Heaven de reconnaître officiellement son travail et son rôle dans la réalisation de l’épisode. Elle a ajouté: « Je demande à Neeraj Ghaywan et aux créateurs de l’émission Zoya Akhtar et Reema Kagti de reconnaître officiellement le travail et les idées de ma vie qui ont contribué à cet épisode, qui est parmi les plus parlés de toute la série, au-delà d’un message sur les réseaux sociaux et dans le générique de l’émission. Pour que les millions de ses téléspectateurs sachent que ses idées centrales n’ont pas été créées à partir d’éther, mais à partir du sang, de la sueur et de toute une vie de larmes d’une femme dalit que le monde avait décidé de mettre de côté.

L’auteur a reçu beaucoup de soutien sur son message avec de nombreux commentateurs sympathisant avec elle pour ne pas recevoir de crédit et critiquer l’émission. Jusqu’à présent, les créateurs de l’émission ou la plateforme de diffusion en continu – Amazon Prime Video – n’ont pas commenté la question.

Made in Heaven est l’histoire de la société de planification de mariage titulaire de Delhi, dirigée par Tara et Karan (Sobhita Dhulipala et Arjun Mathur). L’émission acclamée par la critique met également en vedette Shivani Raghuvanshi, Shashank Arora, Mona Singh, Trinetra Haldar, Jim Sarbh et Kalki Koechlin, ainsi qu’une longue liste de stars invitées.