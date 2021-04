L’auteur-compositeur et producteur Jim Steinem, connu pour son travail avec des fabricants à succès comme Meat Loaf, Barry Manilow et Céline Dion, est décédé,selon le bureau du médecin légiste en chef du Connecticut. Il avait 73 ans.

Le frère de Steinman, Bill Steinman, a déclaré à l’Associated Press que son frère était décédé lundi d’une insuffisance rénale et était malade pendant un certain temps. Il a dit que Jim est mort dans le Connecticut près de son domicile à Ridgefield.

«Il me manque déjà beaucoup», a déclaré Bill.

Jim Steinman est né à New York et a commencé à écrire des comédies musicales. Il a rencontré Meat Loaf pour la première fois alors qu’il travaillait sur la comédie musicale « More Than You Love », et les deux ont continué à collaborer sur le premier album multi-platine 1977 du chanteur de rock and roll « Bat Out of Hell ».

Le projet comprenait des succès tels que « You Took the Words Right Out of My Mouth » et « Paradise by the Dashboard Light ».

Après le succès de « Bat Out of Hell », ils se sont associés pour l’album suivant: « Bat Out of Hell II » qui présentait le succès international « Je ferais n’importe quoi pour l’amour (mais je ne ferai pas ça). » Steinman a également écrit des succès tels que «Éclipse totale du cœur» de Bonnie Tyler et «Making Love Out of Nothing at All» d’Air Supply.

Suite:Passages 2021: DMX, Prince Philip, Beverly Cleary, Cicely Tyson et d’autres stars que nous avons perdues cette année

Steinem a été nominé pour son premier Grammy pour son travail avec Tyler sur la chanson musicale «Footloose» «Holding Out for a Hero». Il a remporté deux autres nominations en 1993 pour la chanson de l’année et la meilleure chanson rock avec «Je ferais n’importe quoi pour l’amour». En 1996, il a remporté un Grammy pour l’album de l’année pour son travail d’écriture et de production sur « Falling Into You » de Dion.

Suite:Céline Dion répond aux body-shamers préoccupés par sa silhouette plus mince: « Laissez-moi tranquille »

En 2012, Steinman a été intronisé au Songwriter’s Hall of Fame.

En 2017, « Bat Out of Hell » a été transformé en comédie musicale, et Meat Loaf a appelé le projet « Steinman’s dream ».

« Chaque chanson que Jim Steinman a écrite a été pour cette comédie musicale », a déclaré Meat Loaf. « Je suis juste heureux que mon ami et quelqu’un que j’aime beaucoup et avec qui j’ai travaillé pendant plus de 40 ans voient enfin son rêve se réaliser. »

Le scénariste Brian Lynch a rendu hommage à la musique de Steinman sur Twitter, qualifiant son travail de «grandeur».

« Steinman a écrit des chansons sur l’amour qu’avant de tomber amoureux, vous pensiez que l’amour allait être, » il a écrit.

Le scénariste de télévision Javier Grillo-Marxuach a tweeté: « Chaque chanson est une pièce de trois actes. Chaque émotion est un grand opéra. Peu importe que ce soit Céline Dion, pain de viande ou les sœurs de la miséricorde au micro: une chanson de Jim Steinman est toujours son propre bête magnifique. «

Contributeur: Associated Press