L’auteur-compositeur Luke Laird et Creative Nation vendent un catalogue partiel à Anthem – Billboard

Anthem Entertainment a acquis certains droits d’auteur sur les catalogues de l’auteur-compositeur à succès Luke Laird et de la société de musique Creative Nation basée à Nashville, dirigée par Luke et le dirigeant de l’industrie musicale (et l’épouse de Luke) Beth Laird. Dans un Instagram posteBeth Laird a noté qu’Anthem a acquis les chansons publiées dans le catalogue Creative Nation, aux côtés des chansons publiées par Luke Laird.

Le catalogue Creative Nation comprend plus de 60 singles radiophoniques, dont de nombreux succès en tête des charts tels que « Hard to Forget » de Sam Hunt et « Watermelon Sugar » et « Adore You » de Harry Styles, ainsi que des chansons enregistrées par Lady Gaga, Sam Smith, Carrie Underwood, Miranda Lambert, Little Big Town, The Highwomen, Tim McGraw, Sara Bareilles, Luke Combs, Morgan Wallen, Jordan Davis et Kacey Musgraves.

Luke Laird, originaire de Pennsylvanie, est un auteur-compositeur trois fois nominé aux Grammy Awards, ainsi que l’auteur-compositeur de l’année de l’Academy of Country Music en 2015. Il a remporté 24 chansons en tête des charts et six prix CMA Triple Play (avec chaque honneur CMA Triple Play reconnaissant trois chansons n ° 1 en un an). Parmi ses chansons à succès figurent “Space Cowboy” de Kacey Musgraves, “Drink in My Hand” d’Eric Church, “American Kids” de Kenny Chesney, “Temporary Home” de Carrie Underwood et “Diamond Rings and Old Barstools” de Tim McGraw.

Creative Nation a été fondée en 2011 et travaille dans les domaines de l’édition, de la gestion, du développement des artistes et du disque. La société soutient une liste comprenant l’auteur-compositeur-interprète Kassi Ashton, l’auteur-compositeur de « Pontoon » Barry Dean, l’auteur-compositeur de « Humble and Kind » Lori McKenna, l’auteur-compositeur de « Riser » Steve Moakler, Travis Wood et Ben West.

“Luke et moi avons travaillé dur pour recruter des personnes et des auteurs-compositeurs de qualité et continuons à nous y engager”, a déclaré Beth Laird, co-fondatrice et PDG de Creative Nation, dans un communiqué. « Nous sommes ravis d’annoncer qu’Anthem Music Publishing a acheté les chansons exploitées par Creative Nation au cours des 11 dernières années. Je suis reconnaissant à Jason Klein, Sal Fazzari, Andrew Jamal, Adrian Battiston et Gilles Godard, ainsi qu’à tous ceux d’Anthem qui ont travaillé avec notre équipe (Derek Crownover, Megan Pekar, John Rolfe, Chris King et Kella Farris) pour avoir rendu ce projet si un processus fluide et transparent. C’est formidable de savoir que nos droits d’auteur passés sont pris en charge par un grand éditeur et nous sommes ravis de continuer à bâtir Creative Nation.

Luke Laird a ajouté dans un communiqué : « Au fil des années, j’ai eu la chance d’avoir des chansons enregistrées par autant d’artistes incroyables. Je suis reconnaissant qu’une société aussi renommée qu’Anthem voie la valeur de ces chansons, et je suis ravi que mes droits d’auteur exploités aient été vendus à Anthem aux côtés des chansons de Creative Nation.

Président d’Anthem Music Publishing Nashville Gilles Godard a ajouté : « J’ai vu Luke et Beth créer un catalogue de classe mondiale au cours de la dernière décennie avec des droits d’auteur emblématiques et une diversité incroyable, des succès pop nationaux aux succès mondiaux. C’est un honneur et un privilège de représenter désormais cet impressionnant héritage d’œuvre.

Anthem Entertainment a approfondi ses intérêts dans la musique country ces dernières années, notamment en acquérant l’année dernière une part majoritaire du catalogue d’édition de l’auteur-compositeur-interprète Jordan Davis.