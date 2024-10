L’auteur-compositeur légendaire Desmond Child exige le retour des sculptures du Parthénon

L’auteur-compositeur légendaire Desmond Child a lancé un appel ému pour le retour des sculptures du Parthénon en Grèce lors du week-end du patrimoine de la National Hellenic Society (NHS) qui s’est tenu à Nashville, Tennessee, le week-end dernier.

C’est « un crime contre l’humanité ! » Desmond Child a dit Journaliste grec après avoir été honoré par le NHS pour ses efforts remarquables en faveur du rapatriement des sculptures du Parthénon en Grèce. Cette reconnaissance spéciale a eu lieu lors d’une nuit grecque magique à la réplique du Parthénon à Nashville.

« Je suis tellement amoureux de la Grèce que le retour des sculptures est très important pour moi, c’est ancré dans mon cœur », a déclaré Child. « Je m’engage à faire tout ce que je peux pour les ramener à la maison. »

Child, qui a récemment donné un concert en Grèce pour soutenir la cause, prévoit d’organiser un autre concert dans la capitale grecque l’année prochaine et peut-être un à Londres à l’avenir pour sensibiliser à ce problème ou célébrer le retour des sculptures.

« Le Parthénon est l’une des merveilles du monde », dit Child en montrant la réplique à Nashville. « Cela appartient au monde. »

Desmond Child : Le vol des sculptures du Parthénon, un crime contre l’humanité

« C’est un crime contre l’humanité que les sculptures ne soient pas ensemble pour être vues et appréciées comme une seule et belle pièce. J’appelle cela une prière enveloppée de marbre, et la prière ne sera exaucée que lorsque toutes les pièces seront rassemblées.

Enfant qui a été nominé pour quatre Grammy Awards, un Primetime Emmy Award et a remporté un Latin Grammy Award, a déclaré Journaliste grec qu’il visite la Grèce depuis 16 ans après être tombé amoureux de l’île de Folégandros. « C’est un chez-soi loin de chez soi. »

Répondant à une question sur la possibilité de devenir grec honoraire, il a répondu : « Vous ne pourrez pas vous débarrasser de moi !

Lauréats du NHS à Nashville

Un autre lauréat au Week-end du patrimoine était Peter Parthenis Sr., membre de longue date de l’organisation, qui a fondé Grecian Delight Inc., une entreprise destinée à changer l’industrie alimentaire américaine.

L’actrice gréco-américaine Melina Kanakiridis était la troisième personne honorée.

Le programme de base du NHS est le programme Heritage Grece, une odyssée d’immersion culturelle et éducative de deux semaines destinée aux étudiants gréco-américains accomplis qui partagent leurs expériences avec un groupe de pairs d’étudiants exceptionnels de l’American College of Grece (ACG) à Athènes, ou le Collège américain de Thessalonique (ACT) à Thessalonique.

À l’été 2024, 125 étudiants en ont profité pour visiter la terre de leurs ancêtres.

« Nous avons toujours eu l’idée qu’il y a tellement de Grecs-Américains dans différentes générations, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, peut-être même sixième génération, qui n’ont pas de liens étroits avec la Grèce, et donc ce que nous’ Ce que j’ai essayé de faire avec ce programme, c’est de permettre à ces étudiants, pour beaucoup, d’aller en Grèce pour la première fois, d’explorer pourquoi c’est une partie importante de leur patrimoine », a déclaré le président Drake Behrakis. Journaliste grec.