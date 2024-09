L’auteur-compositeur-interprète multi-platine Riley Green fait escale à Prospera Place à Kelowna – Kelowna News

Photo : Riley Green

L’auteur-compositeur-interprète multiplatine Riley Green amènera sa tournée « Damn Country Music Tour » au Prospera Place de Kelowna le 28 mars 2025.

La tournée débutera le 27 mars à Abbotsford, en Colombie-Britannique, avant de se diriger vers l’est jusqu’à Kelowna, puis vers l’est.

« J’ai appris à jouer de la guitare sur les chansons country préférées de mon grand-père et le nouvel album est un retour à l’époque où je suis devenu fan. Pour cette tournée, j’ai pu trouver certains de mes artistes et auteurs-compositeurs préférés pour nous rejoindre, et chanter avec Ella tous les soirs sera très amusant », déclare Green.

La tournée vise à soutenir le troisième album studio de Green, Don’t Mind If I Do, qui sortira le 18 octobre.

Cet album devrait offrir encore plus de ce son caractéristique dont les fans ne peuvent se passer. Green s’inspire de sa vie dans l’Alabama rural pour proposer un projet de 18 titres honnête, pertinent et parfois humoristique.

Green est peut-être mieux connu pour son duo avec Ella Langley, « you look like you love me », qui a été diffusé plus de 162 millions de fois.

Pour plus d’informations ou pour acheter des billets Cliquez ici.