L’auteur-compositeur-interprète italien Enrico Ruggeri, 64 ans, fait ses débuts pour le club de quatrième division ASD Sona

Le célèbre auteur-compositeur-interprète italien Enrico Ruggeri a fait ses débuts pour le club de quatrième division ASD Sona à l’âge de 64 ans dimanche.

Ruggeri a commencé dans la défaite 1-0 à domicile de son équipe en championnat contre le Tritium Calcio 1908. Il portait le maillot n°10 et a joué neuf minutes avant de quitter le terrain.

Sona est une petite ville du nord-est de l’Italie, située dans la province de Vérone, et compte 18 000 habitants. Ruggeri a rejoint le club semi-professionnel de Serie D en avril à la suite d’une invitation du président du club.

« Je suis un meneur de jeu », avait-il dit lors de son dévoilement. « Je joue derrière les attaquants. Le président m’a invité à jouer et j’ai accepté avec enthousiasme cette nouvelle aventure, réconforté par le fait que Maicon soit là. »

L’ancien international brésilien Maicon a signé un contrat de six mois avec Sona plus tôt cette année et a commencé aux côtés de Ruggeri dimanche.

Maicon, 39 ans, a remporté un triplé en Serie A, en Coppa Italia et en Ligue des champions avec l’Internazionale lors de la saison 2009-10. Ruggeri, qui a commencé sa carrière musicale avec le groupe punk Decibel, a remporté deux fois le Festival de musique de Sanremo en tant qu’artiste solo.