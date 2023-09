Jimmy Buffett, surtout connu pour son tube Margaritaville de 1977, est décédé vendredi à l’âge de 76 ans, indique une nécrologie publiée sur son site Internet. Le président américain Joe Biden a présenté ses condoléances à la famille du musicien, qu’il a décrit comme un «poète du paradis.»

La déclaration sur le site Web de Buffett et sur ses comptes de réseaux sociaux indiquait que «Jimmy est décédé paisiblement dans la nuit du 1er septembre entouré de sa famille, de ses amis, de la musique et de ses chiens.»

« Il a vécu sa vie comme une chanson jusqu’à son dernier souffle,« , a-t-il ajouté.

Buffett a enregistré plusieurs albums à partir du début des années 1970, dont aucun n’a connu une grande popularité, avant de frapper fort avec « Margaritaville » de son album de 1977 « Changes in Latitudes, Changes in Attitudes ».

À cette époque, le chanteur avait créé son propre style unique, mêlant country, folk rock et calypso, que les critiques ont surnommé « rock tropical », et Buffett lui-même a un jour décrit comme «rock and roll caribéen ivre.»

Ses paroles traitaient généralement du style de vie insouciant de la plage – Margaritaville en étant un excellent exemple. Cependant, la chanson se termine sur une note plus sérieuse, alors qu’il se demande si une relation ratée était de sa propre faute.

En avril de cette année, Margaritaville a été intronisée au registre national des enregistrements de la Bibliothèque du Congrès pour son «importance culturelle, historique ou esthétique dans le patrimoine sonore enregistré de la nation.»

Commentant cette reconnaissance à l’époque, Buffett a déclaré qu’il avait de la chance d’avoir «mettre [his] prendre le pouls de quelque chose avec lequel les gens peuvent se connecter.»

Au cours de sa carrière de plusieurs décennies, le musicien a sorti plus de 30 disques, dont plus de la moitié sont certifiés or ou platine.

Commentant le décès de Buffett, Biden a publié un message sur X (anciennement Twitter), dans lequel il a salué le musicien comme un «Icône de la musique américaine qui a inspiré des générations à prendre du recul et à trouver la joie de vivre et celle des autres.»

Il a ajouté que Buffett était «plein de bonne volonté et de joie, utilisant son don pour rassembler les gens,» aussi bien sur scène que dans la vie.