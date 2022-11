L’auteur-compositeur-interprète de Fleetwood Mac décède à 79 ans – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Christine McVie est décédée à 79 ans le mercredi 30 novembre. La chanteuse et claviériste de Fleetwood Mac a partagé la triste nouvelle de son décès après avoir été hospitalisée pour une maladie non divulguée dans un communiqué. Elle était avec sa famille quand elle est morte. “Nous vous prions de bien vouloir respecter l’intimité de la famille en ces moments extrêmement douloureux, et nous aimerions que chacun garde Christine dans son cœur et se souvienne de la vie d’un être humain incroyable et d’un musicien vénéré qui était universellement aimé”, a déclaré la famille dans une déclaration sur son Instagram.

Christine a été l’un des premiers membres du groupe de rock classique emblématique Fleetwood Mac. Le groupe a également publié une déclaration pleurant le décès du chanteur sur les réseaux sociaux. “Il n’y a pas de mots pour décrire notre tristesse face au décès de Christine McVie. Elle était vraiment unique en son genre, spéciale et talentueuse au-delà de toute mesure », ont-ils déclaré. “Nous avons eu tellement de chance d’avoir une vie avec elle. Individuellement et ensemble, nous avons profondément chéri Christine et sommes reconnaissants pour les souvenirs incroyables que nous avons. Elle va tellement nous manquer.

