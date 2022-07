L’auteur-compositeur-interprète autochtone revient sur la visite du pape

Pour beaucoup de gens, parler de son “passé sombre” peut être un peu tabou, mais pas pour Beatrice Deer.

Survivante à part entière, Deer a perdu sa famille dans une tragédie et a vécu son propre traumatisme.

Mais grâce à la musique, l’auteure-compositrice-interprète basée à Montréal dit qu’elle a pu exprimer ses sentiments d’une manière qu’elle n’aurait pas pu faire autrement.

“Je trouve que ma musique est un moyen de me donner une plate-forme pour parler d’espoir”, a-t-elle déclaré à CTV National News. “Cette vie peut être terrible, mais elle peut s’améliorer avec des efforts et du soutien, de l’espoir, de la croyance, de l’amour et tout ça.”

Le chanteur inuit et mohawk primé fera partie d’un groupe d’artistes autochtones qui se produiront cette semaine pendant que le pape François entame sa tournée au Canada.

Lundi, le pape s’est excusé pour le rôle que les membres de l’Église catholique ont joué dans le système des pensionnats du Canada.

Les parents de Deer ont fréquenté les externats indiens du Canada, qui, comme le système des pensionnats, cherchaient à assimiler les enfants autochtones.

Dans sa propre vie, Deer a perdu une sœur par suicide, ainsi que deux de ses frères et sœurs et un cousin dans un incendie.

Enfant, elle a été abusée sexuellement et au fil du temps, ce traumatisme l’a poussée à boire.

“J’étais une fille très brisée et j’ai décidé que je serais déterminée à guérir de cela et à voir si la vie peut réellement être joyeuse, et j’ai découvert que cela pouvait l’être”, a déclaré Deer.

Maintenant sobre, dit-elle, bien que le passé ne puisse pas être changé, ce qui compte, c’est ce que vous choisissez de faire ensuite.

Et en chantant dans sa langue, l’inuktitut, et en portant ses marques traditionnelles, elle fait une déclaration : « Nous sommes toujours là.

“Je veux qu’il (le pape) voie la résilience de notre peuple et la capacité pour nous de chanter et de danser, malgré ce que nous avons traversé. Cela me donne la chair de poule. Cela me donne tellement de force de savoir que, ” dit Cerf.

“Peu importe ce que nous avons traversé, nous sommes toujours forts et nous allons devenir encore plus forts après cela.”



Avec des fichiers de CTV News

Si vous êtes un ancien survivant des pensionnats indiens en détresse, ou si vous avez été touché par le système des pensionnats indiens et avez besoin d’aide, vous pouvez contacter la ligne de crise des pensionnats indiens 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419



Un soutien et des ressources supplémentaires en santé mentale pour les Autochtones sont disponibles ici.