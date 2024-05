L’auteur-compositeur de Mary Poppins, Richard Sherman, est décédé à l’âge de 95 ans.

Le compositeur Richard M Sherman, qui a écrit des chansons pour des classiques du cinéma Disney tels que Mary Poppins, est décédé à l’âge de 95 ans à Beverly Hills.

Sherman s’est associé à son défunt frère Robert et le couple a remporté deux Oscars en 1965 pour leur travail sur Mary Poppins.

Certaines des partitions les plus connues des frères incluent Trust in Me du Livre de la Jungle et Truly Scrumptious de Chitty Chitty Bang Bang.

Sa mort a été annoncée dans une déclaration de Disneyqui a déclaré que Sherman est décédé « en raison d’une maladie liée à l’âge » au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles.

Les frères Sherman ont été intronisés au Songwriters Hall of Fame en 2005 et ont reçu la Médaille nationale des arts des États-Unis en 2008.

Les Aristochats, Bedknobs and Broomsticks et les courts métrages Winnie l’ourson figuraient parmi d’autres productions Disney présentant leurs paroles et leur musique.

Les frères ont été représentés dans le film de 2013 Saving Mr. Banks, qui racontait l’histoire derrière la réalisation de Mary Poppins.

Libéré un an après la mort de son frère, en mars 2012le film a vu les acteurs Jason Schwartzman et BJ Novak jouer les deux frères alors qu’ils composaient et co-écrivaient les chansons à succès du film.