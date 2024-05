Richard M. Sherman, deux fois oscarisé qui a collaboré avec son frère Robert B. Sherman sur les chansons de « Mary Poppins », « Chitty Chitty Bang Bang » et la chanson emblématique de Disneyland « It’s a Small World (After All) », est décédé Samedi au centre médical Cedars-Sinai de Beverly Hills en raison d’une maladie liée à l’âge. Il avait 95 ans.

Les frères Sherman exerçaient un métier qui n’existe plus : auteurs-compositeurs internes pour un studio. Dans leur cas, le studio était Disney, et les frères ont été embauchés pour ce concert régulier après que leur chanson « Tall Paul » de 1958 ait été un succès pour Mouseketeer Annette Funicello.

Au début des années 1960, ils ont écrit des airs pour Hayley Mills dans les films Disney « The Parent Trap », « In Search of the Castaways » et « Summer Magic », ainsi que des chansons pour « The Absent-Minded Professor » et « Moon Pilot ». ; Walt Disney, toujours conscient de la synergie, s’est assuré que ses comédies familiales avaient un air ayant un potentiel radiophonique. Les Sherman ont écrit pour le film d’animation « Sword in the Stone » (1963), qui a connu un grand succès, mais leur carrière a vraiment explosé l’année suivante. Leur chanson « Small World » a fait ses débuts à l’Exposition universelle de New York, lors d’une promenade en bateau devant des enfants marionnettes audio-animatroniques chantant et tournant continuellement sur la chanson. Après l’Exposition universelle, l’attraction a été transférée aux parcs à thème Disney. La chanson est le ver d’oreille ultime : une fois entendue, elle n’est jamais oubliée, ce qui signifie que les millions de personnes qui ont vécu l’expérience peuvent chanter la chanson en un rien de temps.

Toujours en 1964, les Sherman écrivent les chansons de « Mary Poppins », qui furent leur plus grand succès. Les frères ont remporté des Oscars pour leurs deux nominations, pour la musique et pour la chanson « Chim Chim Cher-ee ». La partition comprend également « Supercalifragilisticexpialidocious », « A Spoonful of Sugar » et une chanson qui était l’une des préférées de Disney, « Feed the Birds ».

Les Sherman ont travaillé directement pour le studio Disney jusqu’à sa mort en 1966. Après cela, ils ont continué à fournir du matériel pour le studio, notamment les comédies musicales « The One and Only Genuine Original Family Band » (1967) et « Bedknobs and Broomsticks » (1971). ) et quelques films d’animation, notamment le « Livre de la Jungle » de 1967 (dont « I Wanna Be Like You », interprété par Louis Prima).

Ils ont commencé à alterner le travail en studio avec d’autres concerts. Leur première mission non Disney est venue avec le film « Chitty Chitty Bang Bang » d’Albert R. Broccoli en 1968, qui a valu aux frères leur troisième nomination aux Oscars.

Même lorsqu’ils ne travaillaient pas pour la Mouse House, leurs chansons portaient une sensibilité Disney – rebondissante et positive, sans le cynisme si répandu dans les œuvres créatives (y compris la musique) de la fin des années 1960 et des années 1970. Toutes les chansons des Sherman avaient un refrain accrocheur et des paroles simples et sans prétention avec une attitude optimiste. À leur meilleur, le duo a proposé « Feed the Birds », déchirant par sa tendresse, ou « Wanna Be Like You », un numéro contagieux à la Dixieland.

D’un autre côté, leurs « Small World » et « There’s a Great Big Beautiful Tomorrow » (écrits pour le Carousel of Progress de Disneyland) sont comme des jingles commerciaux : moins d’une minute et avec une simplicité chantante qui est soit amusante, soit grinçante. , selon votre humeur.

Ils ont écrit la musique d’une comédie musicale datant de la Seconde Guerre mondiale, « Victory Canteen », qui a duré sept mois au Ivar Theatre d’Hollywood. Cela a évolué vers le spectacle de Broadway de 1974 « Over Here ! » avec un livre de Will Holt et mettant en vedette deux des Andrews Sisters, Patty et Maxene. Il a été nominé pour cinq Tony Awards, mais on se souvient surtout de son casting d’artistes peu connus, dont John Travolta, Marilu Henner, Treat Williams et Ann Reinking.

En 1973, les frères Sherman deviennent les premiers Américains à remporter le premier prix au Festival du film de Moscou, pour « Tom Sawyer », dont ils écrivent également le scénario. Ils ont également écrit la musique et le scénario de « The Slipper and the Rose » (1976), un récit musical de Cendrillon.

Le film de 2000 « The Tigger Movie » présentait une musique de chanson des frères, leur premier travail sur un film Disney depuis près de 30 ans.

Les Sherman ont certainement eu leur part de ratés, mais leur meilleur travail a été de longue durée. En 2002, un véritable « Chitty Chitty Bang Bang », comprenant six nouvelles chansons d’eux, a été créé au London Palladium, tandis que la production à Broadway a été lancée en 2005.

Une véritable « Mary Poppins » s’est inclinée en 2004 dans le West End et deux ans plus tard à Broadway. Il présentait les chansons des Sherman du film, ainsi que des airs ajoutés par d’autres. PL Travers, auteur du film original « Mary Poppins », aurait été si mécontente du film Disney qu’elle a déclaré au producteur légitime Cameron Mackintosh qu’aucun Américain ne serait autorisé à travailler sur la version scénique.

La relation tendue entre Disney et Travers a été relatée dans le film Disney de 2013 «Saving Mr. Banks», dans lequel Jason Schwartzman jouait Richard et BJ Novak incarnait Robert.

Robert Sherman était décédé en 2012, mais Richard était un militant enthousiaste pour le film pendant la saison des récompenses, apparaissant lors des projections et chantant au Beverly Hills Hotel pour les électeurs des récompenses.

Au total, les frères ont remporté neuf Oscars (dont sept de 1968 à 1978), quatre nominations aux Grammy Awards (et deux victoires) et 23 albums d’or et de platine. En 2008, le président George W. Bush leur a décerné la Médaille nationale des arts à la Maison Blanche.

En mai 2009, Disney a sorti le documentaire « The Boys : The Sherman Brothers’ Story » et plus tard cette année-là, la société a sorti « The Sherman Brothers Songbook », un coffret de deux CD couvrant 42 ans de leurs chansons pour le studio.

« Richard Sherman incarnait ce que signifie être une légende de Disney, créant avec son frère Robert les classiques bien-aimés qui sont devenus une partie précieuse de la bande originale de nos vies », a déclaré Bob Iger, PDG de Walt Disney Company. « Des films comme ‘Mary Poppins‘ et « Le Livre de la Jungle » en passant par des attractions comme It’s a Small World, la musique des Sherman Brothers a conquis le cœur de générations de public. Nous sommes éternellement reconnaissants pour la marque que Richard a laissée sur le monde et nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.

Richard Sherman est né en 1928, trois ans après Robert. Leur père était auteur-compositeur et la famille déménageait fréquemment mais s’installait à Beverly Hills en 1937. Après avoir obtenu son diplôme du Beverly Hills High School en 1946, Richard Sherman est allé au Bard College, avec une spécialisation en musique.

En 1957, Sherman épousa Elizabeth Gluck, avec qui il eut deux enfants : Gregory et Victoria. Lynda (Sherman) Rothstein est sa fille issue d’un précédent mariage.