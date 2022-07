L’auteur agricole Gabe Brown parlera en sycomore – Shaw Local

SYCOMORE – Gabe Brown, l’un des pionniers du mouvement actuel pour la santé des sols et auteur du livre “Dirt to Soil: One Family’s Journey Into Regenerative Agriculture”, sera à Sycamore le 15 juillet pour un forum au DeKalb County Farm Bureau’s Center pour l’agriculture.

Le public est invité à assister à l’événement organisé par le district de conservation des sols et de l’eau du comté de DeKalb. Il aura lieu de 9h à 10h30

Gabe Brown et sa femme, Shelly, et leur fils, Paul, possèdent et exploitent une ferme diversifiée de 5 000 acres près de Bismarck, dans le Dakota du Nord. Leur ranch se compose de parcours pérennes indigènes ainsi que de pâturages pérennes et de terres cultivées. Leur ranch se concentre sur l’agriculture et l’élevage à l’image de la nature.

La famille Brown intègre de manière holistique ses systèmes de pâturage et de culture sans labour, qui comprennent une variété de cultures commerciales, des cultures de couverture multi-espèces ainsi que du bœuf et de l’agneau entièrement naturels. Ils élèvent également des poules pondeuses, des poulets de chair et des porcs. Cette diversité et cette intégration ont régénéré les ressources naturelles du ranch sans l’utilisation d’engrais synthétiques, de pesticides et de fongicides.

Avec plus de 2 000 personnes visitant le ranch chaque année pour voir cette opération unique, les Brown croient qu’un sol sain mène à de l’air et de l’eau propres et à des plantes, des animaux et des personnes en bonne santé.

Brown et son ranch ont reçu de nombreuses formes de reconnaissance pour leur travail, notamment un prix Growing Green du Natural Resource Defense Council, un Environmental Stewardship Award de la National Cattlemen’s Beef Association et un Zero-Till Producer of the Year Award, pour ne nommer que ceux-là. quelques. Brown a également été nommé l’un des 25 leaders agricoles les plus influents aux États-Unis.

Pour plus d’informations, contactez le district de conservation des sols et de l’eau du comté de DeKalb au 815-756-3234, ext. 9488, ou [email protected]