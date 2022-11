L’auteur à succès Steve Pemberton parle de surmonter les défis lors du déjeuner du comté de CASA Kane – Shaw Local

Le film de 2017 “Une chance dans le monde” raconte l’histoire vraie d’un garçon abusé mentalement et physiquement par sa famille d’accueil pendant 11 ans.

Le fait que Steve Pemberton ait pu surmonter sa situation pour devenir un dirigeant du Fortune 500 témoigne de la puissance des «phares humains» qui ont guidé son chemin.

“Je suis la troisième génération à être orpheline”, a déclaré Pemberton aux participants au 10e déjeuner annuel des super-héros du comté de CASA Kane jeudi au Q Center de Saint-Charles. « J’étais orphelin. Mon père était orphelin. Mon grand-père était orphelin.

CASA, qui signifie Court Appointed Special Advocate, est une organisation bénévole à but non lucratif qui défend les enfants maltraités et négligés au sein du système judiciaire pour mineurs du comté.

“Notre objectif, collectivement avec notre communauté, est de défendre l’intérêt supérieur des enfants qui ont été victimes d’abus et de négligence dans leur foyer”, a déclaré le directeur exécutif du comté de CASA Kane, Jim Di Ciaula, avant que Pemberton ne monte sur le podium.

Le film “Une chance dans le monde” est basé sur le livre de Pemberton, “Une chance dans le monde : un garçon orphelin, un passé mystérieux et comment il a trouvé un lieu appelé sa maison”. Il a été enlevé à sa mère à un jeune âge parce qu’elle était alcoolique.

“Mon père serait assassiné quand j’avais 5 ans”, a-t-il déclaré. “Et pourtant, les choses ont empiré après cela parce que je me retrouvais dans un foyer d’accueil turbulent après foyer d’accueil.”

Mais Pemberton est capable d’échapper au passé de sa famille, qu’il attribue aux bonnes personnes entrant dans sa vie.

“Je suis en fait le reflet de ce qui se passe lorsque des personnes apparemment ordinaires entrent dans la vie d’un jeune garçon et en modifient sans le savoir la trajectoire, sans se rendre compte de l’impact qu’elles ont”, a-t-il déclaré.

Il a parlé de ceux qui l’ont aidé dans son livre de 2021, “The Lighthouse Effect: How Ordinary People can Have An Extraordinary Impact in the World”.

Lors du déjeuner, Pemberton a parlé des personnes qui l’ont élevé, y compris une femme qui lui apportait des livres quand il était jeune.

“Elle a fait ça pendant les 11 années où j’étais dans ce foyer d’accueil cruel et violent”, a-t-il déclaré. « La plupart du temps, je ne l’ai jamais vue. Je voyais une boîte de livres qu’elle m’apportait et laissait près de la porte.

L’impact de ses actions s’est fait sentir tout de suite.

“Je me suis versé dans ces livres et par la suite, cela a fait de moi un très bon élève”, a déclaré Pemberton. “Cela a fait de moi le champion d’orthographe de mon école primaire, ce que j’attendais vraiment avec impatience, en partie parce que je savais que j’allais gagner. Et tout le monde aussi.”

Quelque 35 ans plus tard, Pemberton a rencontré la femme et lui a demandé pourquoi elle lui avait laissé les livres.

«Elle a dit qu’elle faisait quelque chose que sa mère lui avait dit de faire, de donner tout ce que vous avez. Les livres qu’elle m’a apportés étaient les livres que ses trois fils ne lisaient plus et quand ils en avaient fini, elle les a mis dans une boîte près de la porte d’entrée et elle me les a apportés. Pendant 11 ans, elle fait cela, ne connaissant jamais l’impact jusqu’à ce que je me présente à sa porte 35 ans plus tard.

Plus d’informations sur CASA Kane County sont disponibles sur son site Web à casakanecounty.org.