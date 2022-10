L’auteur à succès dirigera le déjeuner annuel des super-héros du comté de CASA Kane – Shaw Local

Le déjeuner annuel des super-héros du comté de CASA Kane aura lieu de 11 h 15 à 13 h le jeudi 3 novembre au Q Center de St. Charles.

Selon un communiqué de presse, l’auteur à succès, philanthrope et conférencier Steve Pemberton parlera de son expérience en tant que jeune adoptif et des gens ordinaires qui ont changé la trajectoire de sa vie. Les participants au déjeuner entendront l’histoire de la façon dont Pemberton a défié les probabilités et navigué dans le système de placement familial tout en essayant de résoudre le mystère de sa propre identité et de son destin.

Pour plus d’informations sur cet événement, visitez casakanecounty.org/casa-events/superheroes-luncheon. Les billets sont disponibles à l’achat ici.