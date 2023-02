Lautaro Martinez aide l’Inter Milan à battre l’AC Milan à Derby, Napoli à battre Spezia

Lautaro Martinez a tiré l’Inter Milan vers un triomphe 1-0 dans le derby contre les champions en ruine de l’AC Milan dimanche, mais son équipe est restée à 13 points du leader de la Serie A, Napoli, qui a remporté une victoire 3-0 à Spezia.

L’attaquant argentin Martinez a inscrit son 12e but en championnat de la saison à la 34e minute à San Siro pour s’assurer que l’Inter reste à la deuxième place et plonger ses rivaux locaux encore plus profondément dans la crise.

Martinez a été nommé capitaine de l’Inter alors que Milan Skriniar veut partir pour le Paris Saint-Germain en tant qu’agent libre cet été et

“Porter le brassard me rend très fier”, a-t-il déclaré à DAZN.

“Depuis mon arrivée à l’Inter, j’ai essayé de donner le meilleur de moi-même, et c’est un match spécial. On l’a encore fait.”

Une troisième défaite consécutive en championnat laisse Milan sixième et dans une spirale descendante qui menace de ruiner complètement une saison qui, il y a moins d’un mois, semblait se dérouler plus ou moins comme prévu.

L’équipe de Stefano Pioli n’a gagné que cinq points en six matches de championnat depuis la Coupe du monde et a également été éliminée de la Coupe d’Italie et battue par l’Inter en Super Coupe.

Milan doit affronter Tottenham Hotspur lors de son premier match des huitièmes de finale de la Ligue des champions depuis 2014 en moins de 10 jours.

Ayant déjà été cogné deux fois par Chelsea cette saison, leurs chances de progresser en Europe semblent également minces.

Ils n’ont pas eu un seul tir cadré dans un derby décevant largement dominé par l’Inter, les hôtes nominaux dimanche soir, après avoir changé de formation et laissé tomber Rafael Leao afin d’arrêter d’encaisser des buts.

“Nous avons été très solides en défense ces dernières semaines mais nous ne voulions pas jouer au football défensif. C’était notre erreur”, a déclaré Pioli.

“Si nous avions essayé de jouer notre vrai football, nous n’aurions eu que plus de difficultés.”

Martinez aurait facilement pu avoir plus qu’un seul but qui a porté son total de l’année civile dans toutes les compétitions à sept alors qu’il forçait deux arrêts intelligents de Ciprian Tatarusanu et dirigeait un centre de Milan Skriniar juste à côté avant d’ouvrir le score.

Il avait également un but tardif jugé hors-jeu par la plus petite marge, son front juste au-delà des défenseurs avant de pousser sous Tatarusanu, mais cela n’a fait aucune différence pour une victoire de derby curieusement confortable.

Osimhen frappe deux fois

Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia étaient à nouveau les vedettes du spectacle pour Napoli alors qu’ils se présentaient à Spezia pour étendre brièvement leur avantage à 16 points.

Le magicien de l’aile Kvaratskhelia a mis Napoli en tête du point de penalty deux minutes après la pause sur la Riviera italienne avant qu’Osimhen ne marque deux fois, portant son total de championnat à 16.

L’attaquant nigérian Osimhen a sauté sur une erreur défensive pour doubler l’avance de Napoli à la 68e minute et cinq minutes plus tard, il a remporté une finition facile après que Mattia Caldara soit passé directement à Kvaratskhelia à la limite de sa propre surface.

“Toutes les victoires sont importantes, nous devons garder l’élan et essayer de gagner tous les matchs”, a déclaré Osimhen à Sky en Italie.

“Ce ne sera pas facile bien sûr, la Serie A est une ligue très compétitive et nous devons être au top de notre forme. On rentre, on se prépare pour le prochain match, c’est le plus important.”

Osimhen a terminé la journée au sommet du monde après l’avoir commencée en se rendant dans les tribunes du Stadio Picco pour s’excuser auprès d’une fan qu’il a frappée avec un tir d’entraînement d’avant-match hors cible.

Le joueur de 23 ans a étreint la femme et a posé pour des selfies avant de poursuivre la charge de titre imparable de Napoli.

“Je pense qu’elle regardait son téléphone, la balle l’a frappée au visage et je me suis sentie tellement désolée, car je ne voulais pas faire ça”, a ajouté Osimhen.

“Je devais montrer mon appréciation et m’excuser pour cela.”

Spezia reste 17e, cinq points au-dessus de Vérone qui se trouve juste à l’intérieur de la zone de relégation et accueille la Lazio lundi.

