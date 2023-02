L’australo-italien Antonio Strangio lié à la ndrangheta calabraise arrêté à Bali

“L’opération a révélé un important canal de distribution de marijuana dans la région, mais aussi l’infiltration du clan/de la famille dans toutes les activités économiques et commerciales… une infiltration rendue possible uniquement par les relations avec la politique et les administrations locales”, selon le journal. Son arrestation fait suite à l’arrestation d’Edgardo Greco, connu comme le “chef de” ndrangheta “qui était recherché pour deux homicides, à St Etienne en France, ont rapporté les médias italiens. Chargement Le Premier ministre italien Georgia Meloni a déclaré que l’arrestation de Strangio était la troisième arrestation en quelques jours de membres de la ‘ndrangheta, après Greco qui s’était caché pendant 17 ans et Matteo Messina Denaro. Elle a félicité la police, les forces de l’ordre et les forces de renseignement pour leurs “résultats extraordinaires”. Né à Reggio Calabria, dans le sud de l’Italie, Strangio est un double citoyen qui vivait en Australie depuis 2015 et voyageait avec un passeport australien lorsqu’il a été capturé, a annoncé mercredi la police indonésienne.

La police italienne l’avait accusé d’être impliqué dans l’achat et l’intention de vendre de la marijuana à San Ferdinando, une ville côtière de la région de Calabre, en juin 2014. Un mandat d’arrêt pour association de stupéfiants a été émis contre lui par un magistrat de Reggio Calabria le 23 juin 2015. Chargement « Il a été coopératif depuis qu’il a été détenu. Il a admis que c’était sa photo et son identité [in the red notice] mais il a nié son implication dans la vente de 160 kg de marijuana », a déclaré Ni Luh Kompiang Srinadi, chef de l’unité criminelle générale de la police de Bali. « Il ne comprend pas pourquoi il y a une notice rouge pour lui. Il a nié avoir commis un crime en Italie lorsqu’il a été interrogé par la police de Bali.

La police a déclaré que Strangio travaillait dans la construction à Adélaïde et que son adresse figurait au Norton Summit dans les collines d’Adélaïde. “Il était en vacances à Bangkok [and] à son retour, il a transité par la Malaisie et Bali », a déclaré Srinadi. “Il devait repartir en Australie lorsque le système Interpol 24h/24 et 7j/7 est venu le chercher et il a été arrêté à l’immigration avant d’entrer en Indonésie.” Strangio avait atterri à Bali sur un vol Batik Air en provenance de Kuala Lumpur. Il n’a pas été exhibé par la police, comme c’est la coutume, lors d’une conférence de presse tenue à Denpasar mercredi parce qu’il n’est pas accusé d’avoir commis des délits en Indonésie, mais il a été transféré dans une salle d’interrogatoire alors que les policiers annonçaient sa capture aux journalistes. Stefanus Satake Bayu Setianto, porte-parole de la police de Bali, a déclaré que Strangio avait été détenu pendant 20 jours par la police de Bali après avoir été appréhendé le 2 février.