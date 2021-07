L’Australienne Liz Cambage quitte les Jeux olympiques de Tokyo en raison de craintes liées à la santé mentale

La star olympique australienne du basket-ball Liz Cambage s’est retirée des Jeux de Tokyo vendredi, citant une lutte avec sa santé mentale alimentée par la pensée d’un isolement « terrifiant » dans la bulle olympique.

Cambage – un pilier de l’équipe olympique féminine australienne de basket-ball, les Opals – a déclaré qu’elle ne pouvait pas concourir en toute confiance sur la scène mondiale tout en souffrant « d’attaques de panique, sans dormir ni manger ».

« J’étais vraiment inquiet à l’idée d’entrer dans une ‘bulle’ olympique », a déclaré le quadruple WNBA All-Star dans un communiqué.

« Aucune famille. Pas d’amis. Pas de fans. Aucun système de support en dehors de mon équipe. C’est franchement terrifiant pour moi. »

« Cela me brise le cœur d’annoncer que je me retire des Jeux olympiques, mais je pense que c’est mieux pour les Opals et moi-même. »

Le chef de mission olympique australien Ian Chesterman a déclaré qu’il comprenait la décision et lui a souhaité un rétablissement complet.

« Liz a apporté une grande contribution à l’équipe olympique australienne au cours de deux campagnes olympiques », a déclaré Chesterman.

« Nous respectons sa décision et lui souhaitons le meilleur pour retrouver une pleine santé. »

Le joueur de 29 ans a remporté le bronze avec les Opals aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

Elle est la deuxième basketteuse australienne à se retirer des Jeux en raison de problèmes de santé mentale après le retrait de l’ancien swingman des Dallas Mavericks Ryan Broekhoff en juin.

Plus tôt cette année, Cambage a brièvement menacé de boycotter la compétition en raison d’un manque de diversité raciale dans les photos promotionnelles publiées par le Comité olympique australien.

Le comité a déclaré que les futures séances de photos refléteraient sa diversité d’athlètes.

