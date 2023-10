L’Australienne Kaylee McKeown a déclaré qu’elle était « super contente » après être devenue la première femme à détenir des records du monde dans les trois disciplines du dos en franchissant la barre des 50 m.

Le joueur de 22 ans a réussi un temps de 26,86 secondes lors de la Coupe du monde à Budapest vendredi, améliorant ainsi le précédent record de 26,98 établi par le Chinois Liu Xiang en 2018.

« Je suis super content de cela », a déclaré McKeown, qui est l’un des grands favoris pour dominer la piscine aux Jeux olympiques de Paris l’année prochaine.

« La seule chose que je peux continuer à faire, c’est m’entraîner dur et continuer à croire en moi et en mon entraîneur.

« Je ne me suis jamais vu comme un sprinter donc c’est vraiment sympa d’avoir ça à mon actif.

« L’année prochaine sera une année vraiment difficile, donc plus je pourrai gagner en confiance, mieux ce sera », a-t-elle ajouté.

McKeown détient le record du monde du 100 m depuis juin 2021 et a remporté le 200 m en mars.

Elle a balayé les titres du 50 m, du 100 m et du 200 m dos aux championnats du monde en juillet et possède également les médailles d’or olympiques du 100 m et du 200 m. Le 50 m dos n’est pas disputé aux Jeux olympiques.

