L’Australienne Kaylee McKeown bat le record du monde du 100 m dos féminin

L’adolescente Kaylee McKeown a battu dimanche le record du monde du 100 m dos féminin, en 57,45 secondes lors des essais olympiques australiens à Adélaïde, le dédiant à son père décédé l’année dernière.

Le joueur de 19 ans, qui a été en pleine forme cette année, a nagé une course sensationnelle pour dépasser le record de 57,57 de son rival américain Regan Smith, établi aux championnats du monde 2019.

McKeown a tourné en 28,10 et n’a jamais été menacée alors qu’elle a roulé jusqu’à l’arrivée.

La vétéran Emily Seebohm a frappé le mur deuxième en 58,59 pour également réserver sa place à Tokyo pour ce qui sera ses quatrièmes Jeux olympiques.

« Je ne peux tout simplement pas y croire. Je voulais juste entrer ce soir et souffler les toiles d’araignée », a déclaré McKeown au bord de la piscine à Adélaïde, les larmes aux yeux.

«Ça a été une année énorme pour moi et ma famille. Cela fait 10 mois que mon père est décédé aujourd’hui. Donc avec ça derrière moi et en faisant ça, je pense qu’il serait très fier. »

McKeown, dont le père est décédé l’année dernière d’un cancer du cerveau, s’annonce comme un sérieux prétendant à plusieurs médailles d’or au Japon.

On s’attend également à ce qu’elle se qualifie au 200 m dos, ayant récemment réalisé le quatrième temps le plus rapide de l’histoire, et au 200 m quatre nages individuel, où elle détient le meilleur temps au monde cette saison.

L’Australie a remporté dix médailles dans la piscine aux Jeux de 2016 à Rio, égalant son exploit de Londres quatre ans plus tôt, mais loin des 20 qu’elle avait remportées à Pékin en 2008.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici