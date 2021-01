Récemment couronnée australienne de l’année, Grace Tame a enlevé le portrait de l’acteur acclamé Geoffrey Rush d’un mur d’honneur quelques heures seulement après avoir reçu le prix de cette année.

Le portrait de Rush manquait notamment le jour de l’Australie – le même jour, le portrait de Mme Tame a été ajouté au mur d’honneur de l’hôtel Crowne Plaza de Canberra.

Les portraits de chaque gagnant depuis 1960 étaient exposés à l’hôtel pour les nominés de l’Australian of the Year de cette année et leurs invités avant la cérémonie de remise des prix de lundi soir à l’Arboretum national.

Rush a reçu le prix australien de l’année en 2012 pour sa contribution aux arts.

Le Daily Mail Australia a été informé par plusieurs sources que Mme Tame avait enlevé le portrait de Rush pour protester contre des allégations non prouvées selon lesquelles il s’était comporté de manière inappropriée lors d’une production de King Lear par la Sydney Theatre Company en 2017.

Rush a reçu un paiement record de plusieurs millions de dollars pour les allégations diffamatoires, qui ont été publiées par le Daily Telegraph cette année-là.

Nationwide News a fait appel de la décision, mais l’année dernière, on lui a dit de verser au lauréat d’un Oscar près de 2,9 millions de dollars de dommages-intérêts.

Les histoires alléguées Rush se sont comportées de manière inappropriée envers Eryn Jean Norvill, sa co-vedette dans la production.

Daily Mail Australia a été informé que Mme Tame avait retiré le portrait de Rush, l’avait plié et l’avait jeté par terre.

Elle a refusé de retourner les appels répétés de Daily Mail Australia à ce sujet.

Le retrait de l’affiche n’est pas passé inaperçu par les organisateurs du Australia Day Council, à qui Daily Mail Australia a été informé par Mme Tame qu’elle avait retiré le portrait elle-même.

Le portrait est resté absent pour le reste de l’événement jusqu’à ce que tous les autres portraits soient démontés par les organisateurs de l’événement.

Un porte-parole du Australia Day Council a confirmé plus tard que la photo avait bien été retrouvée pliée sur le sol à côté de l’endroit où elle était suspendue.

«Il a été retourné à la collection», dit-il.

Un portrait de cette Mme Tame a été ajouté à l’affichage des récipiendaires après son prix.

Mme Tame a reçu son prix pour sa courageuse campagne contre les lois qui empêchaient les victimes d’agression sexuelle de parler de leurs expériences.

La jeune femme de 26 ans a été agressée sexuellement par un enseignant du secondaire de 58 ans alors qu’elle n’avait que 15 ans.

Première Tasmanienne à être nommée Australienne de l’année, Mme Tame est devenue une voix clé sur les questions sociales – y compris en appelant à un changement de la date de la fête de l’Australie.

Elle était accompagnée à Canberra de son petit ami Max Heerey, qui s’est fièrement rendu sur Instagram après la soirée de remise des prix pour se vanter de sortir avec une « femme incroyable ».

Avant la cérémonie, les deux hommes ont profité de l’occasion pour creuser la position du gouvernement sur le changement climatique – M. Heerey publiant une vidéo sur son Instagram montrant Mme Tame marchant derrière le Premier ministre Morrison, avec la légende: « Rampant comme le changement climatique » .

L’histoire d’Instagram – que Mme Tame a également partagée plus tard sur sa propre page – comprenait un emoji d’un bas de Noël plein de charbon et le mot « aloha » – en référence au voyage controversé de M. Morrison à Hawaï l’année dernière à un moment où les feux de brousse faisaient rage. à travers l’Australie.

Dans un discours de remerciement émouvant, l’Australienne nouvellement nommée de l’année a détaillé son remarquable combat pour la justice contre son professeur de lycée.

Mme Tame a été victime d’intimidation et vulnérable sans estime de soi lorsqu’elle s’est confiée à Nicolaas Bester, professeur de mathématiques, de l’élite St Michael’s Collegiate School à Hobart.

Elle lui a raconté un incident lorsqu’un enfant plus âgé l’avait forcée à entrer dans une armoire et lui avait dit de se déshabiller avant de l’agresser.

Bester a vu une opportunité de bondir.

« Il a ensuite présenté l’abus sexuel réel en recréant cette scène que je lui avais décrite du traumatisme de mon enfance », se souvient-elle.

Le prédateur a enfermé Mme Tame dans une armoire et l’a agressée.

À partir de là, Bester a soigné la jeune fille en l’exposant à des films qui glorifiaient les relations entre les jeunes femmes et les hommes plus âgés.

«La discussion sur l’abus sexuel des enfants est inconfortable. Mais rien n’est aussi inconfortable que l’abus lui-même », a-t-elle déclaré.

«J’ai perdu ma virginité au profit d’un pédophile. J’avais 15 ans, anorexique. Il avait 58 ans, mon professeur.

«Pendant des mois, il m’a soigné, puis abusé de moi tous les jours: avant l’école, après l’école, dans mon uniforme, sur le sol. Je ne savais pas qui j’étais.

Voulant parler de son calvaire mais bloquée par la loi, Mme Tame est devenue la première femme en Tasmanie à obtenir le droit de se désigner publiquement comme une survivante de viol.

Avant sa victoire légale, Mme Tame n’avait pas le droit de parler publiquement de ce qu’elle avait vécu – bien que son agresseur emprisonné puisse raconter ouvertement son histoire, s’il le voulait.

Mme Tame a décidé de se faire tatouer à l’âge de 19 ans pour représenter sa survie. Il se lit comme suit: «Mange ma peur».