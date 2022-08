L’Australienne Daria Saville surprend Jessica Pegula dans le rôle de Simona Halep et Hubert Hurkacz Fall à l’Open de Washington

L’Australienne Daria Saville a surpris la championne en titre Jessica Pegula 7-5, 6-4 mercredi à l’ATP et WTA Washington Open, où Hubert Hurkacz et Simona Halep sont également sortis.

Le numéro 88 mondial Saville a déchiré l’Américaine au septième rang dans des conditions chaudes et humides tandis que la troisième tête de série roumaine Halep a pris sa retraite pour cause de maladie 7-5, 2-0 contre Anna Kalinskaya.

« Je suis resté vraiment calme. J’ai très bien géré l’énergie. C’était très chaud. Mais je pensais que c’était chaud pour tout le monde, alors continuez », a déclaré Saville.

La deuxième tête de série polonaise Hurkacz s’est écrasée lors de son match de deuxième tour lors de la mise au point sur le terrain dur de l’US Open, s’inclinant face au Finlandais Emil Ruusuvuori 6-4, 7-6 (7/3).

Le finaliste de Wimbledon, Nick Kyrgios, d’Australie, a battu la 14e tête de série américaine Tommy Paul 6-3, 6-4 pour réserver un rendez-vous au troisième tour avec la quatrième tête de série américaine Reilly Opelka.

Le numéro 63 mondial Kyrgios, dont le titre le plus récent est venu à Washington en 2019, a rompu pour ouvrir et fermer le premier set. La quatrième double faute de Paul a donné une balle de match à l’Australien et son coup droit au-delà de la ligne de fond a donné la victoire à Kyrgios en 85 minutes.

Saville a réservé un match de quart de finale contre la qualifiée canadienne Rebecca Marino, qui a battu l’Allemande Andrea Petkovic 6-3, 3-6, 6-1.

L’Australienne de 28 ans, née en Russie, a remporté son seul titre WTA à l’Open du Connecticut 2017, mais a envoyé Pegula en 98 minutes pour sa deuxième victoire dans le top 10 de l’année après avoir battu Ons Jabeur à Indian Wells en mars.

« L’attitude de tout le monde est que je suis ici pour gagner le tournoi et je ne suis pas différent. Je joue vraiment bien au tennis en ce moment. Je suis excité pour plus », a déclaré Saville.

Saville est tombée à la 627e place du classement mondial après une opération au tendon d’Achille qui l’a mise à l’écart pendant la majeure partie de l’année dernière. Elle en est maintenant à son troisième quart de finale de l’année après Miami et Guadalajara.

“Je suis heureux. Cela crée une bonne réputation. Les joueurs vont dire : « Elle joue bien. Elle a de bonnes victoires cette année », a ajouté Saville.

Ruusuvuori, sur le point d’augmenter d’un timide son sommet en carrière à la 43e place du classement mondial, a refusé à Hurkacz les quatre occasions de point d’arrêt pour avancer après une heure et 44 minutes.

“J’ai juste essayé de m’accrocher et de rester aussi dur que possible. Les échanges longs, ça vous épuise vraiment et on commence à avoir le vertige pendant les points. Très difficile », a déclaré Ruusuvuori.

Son adversaire au troisième tour sera le Suédois Mikael Ymer, qui a évincé la 15e tête de série Aslan Karatsev 6-4, 3-6, 6-4 après avoir éliminé le triple champion du Grand Chelem Andy Murray au premier tour.

Le Japonais Yoshihito Nishioka a évincé la 11e tête de série australienne Alex De Minaur 3-6, 7-6 (8/6), 6-2. Le numéro 96 mondial affrontera ensuite la septième tête de série Karen Khachanov.

La troisième tête de série américaine Taylor Fritz a battu l’Australien Alexei Popyrin 6-4, 6-3 pour réserver un match de troisième tour contre la 16e tête de série britannique Daniel Evans.

Le numéro 13 mondial Fritz vient de perdre cinq sets en quart de finale à Wimbledon contre Rafael Nadal et deux semaines dans une botte avec une fracture de stress au pied gauche.

“Ça s’est bien passé. Aucune douleur du tout. C’est vraiment bon signe. Cela me donne beaucoup de confiance pour aller de l’avant », a déclaré Fritz.

