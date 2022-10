L’Australien TikToker pensait avoir trouvé l’amour en ligne, mais il y avait un rebondissement

Les relations formées en ligne, que ce soit sur des sites de rencontres ou des plateformes de réseaux sociaux, sont un phénomène très populaire dans le monde d’aujourd’hui. La distance n’est plus un problème grâce aux appels vidéo. Cependant, après qu’une relation dure depuis un certain temps, les choses peuvent parfois se dérouler de manière bizarre. Une TikToker australienne qui avait une relation en ligne avec un homme a raconté le moment où elle a réalisé que son partenaire en ligne était en fait une femme qui la pêchait depuis six mois. Christine Abadir, résidente de Sydney, s’est connectée en ligne avec quelqu’un qu’elle avait précédemment identifié comme un homme nommé “Jay”, et les deux ont rapidement commencé à sortir ensemble. Avant qu’ils n’officialisent leur relation, elle a rappelé qu’ils échangeaient des messages depuis trois à quatre mois.

Selon le Daily Mail, elle a déclaré qu’il y avait plusieurs signaux d’alarme au cours de leur relation, tels que le refus de “Jay” de passer un appel vidéo, sa possessivité et son envoi peu fréquent d’images de son visage. «Jay» lui enverrait des enregistrements vocaux de lui-même en train de parler et de chanter, mais il n’a jamais envoyé d’images ou de vidéos avec son visage, a-t-elle affirmé.

Le TikToker était certain que son partenaire en ligne était réel car il passait beaucoup de temps à établir une relation de confiance avec ses vrais amis.

Elle regardait un documentaire de Netflix intitulé The Girlfriend Who Didn’t Exist lorsqu’elle a commencé à douter de l’existence de son partenaire en ligne et s’est demandée si elle n’était pas victime de catfishing. Elle s’est rendu compte que cela pouvait être n’importe quel homme utilisant des images d’un autre homme. Il peut même être marié avec des enfants.

Christine n’a pas réalisé qu’elle avait été trompée jusqu’à ce qu’elle se rende en Nouvelle-Zélande en septembre pour enfin le rencontrer en personne. Christine a pu retrouver le fraudeur en Nouvelle-Zélande avec l’aide de ses amis en utilisant le numéro de téléphone fourni.

Christine a partagé son expérience avec ses près de 2 millions de followers sur TikTok, révélant qu’elle et la femme qui l’avait pêchée avaient ensuite fait la paix. Selon sa déclaration au Daily Mail Australia, “Elle s’est excusée et nous sommes maintenant de bons amis.”

Dans une vidéo ultérieure avant de la rencontrer, Christine a clarifié les choses en disant qu’elle n’avait aucun ressentiment envers l’escroc et qu’elle serait ravie de lui parler. “Je donne à mon poisson-chat l’occasion de parler de sa vie parce que je sais qu’elle traverse peut-être certaines choses”, a-t-elle expliqué.

