Un homme, qui a affirmé à plusieurs reprises être l’enfant amoureux du prince Charles et de la duchesse Camilla, a de nouveau partagé des photos comparatives avec ses soi-disant parents. L’ingénieur Simon Dorante-Day, originaire d’Australie, a récemment publié des photos de comparaison pour étayer sa prétention farfelue de faire partie de la famille royale britannique. Dorante-Day a mis en ligne deux photos de lui avec deux de la duchesse de Cornouailles sur Facebook. Dans la légende, il a écrit que si les gens ne peuvent toujours pas voir la similitude, alors ils ne la recherchent pas.

L’homme de 55 ans, qui a neuf enfants, avait également partagé des clichés comparatifs du prince de Galles et de son fils Liam. Dorante-Day pense que le couple royal l’avait conçu quand ils étaient adolescents, Charles avait 17 ans et Camilla 18. C’était plusieurs années auparavant lorsqu’ils se seraient rencontrés en 1970.

Ses grands-parents adoptifs Winifred et Ernest travaillaient comme cuisiniers et jardiniers pour Sa Majesté et le prince Philip. Dorante-Day a déclaré que ses grands-parents l’avaient informé à plusieurs reprises qu’il était un fils royal. Il est né à Gosport, Hampshire avant d’être emmené en Australie.

Auparavant, il avait déposé trois fois des documents auprès de la Haute Cour australienne demandant au duc et à la duchesse de passer des tests ADN. Après son dernier message, les gens se sont prononcés en faveur de Dorante-Day et de ses revendications. L’un des utilisateurs a écrit qu’en tant que mère, elle doit pleurer en silence. « Les similitudes sont étonnantes », a écrit un autre. Les gens dans sa section de commentaires étaient pleinement convaincus que Dorante-Day est le fils d’un couple royal, qui s’est marié en 2005. Ils ont même souligné ses similitudes faciales avec le prince Charles.

Il avait précédemment affirmé que ses lettres avaient été ignorées par le couple royal. Le duo n’a jamais répondu publiquement à ses affirmations.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici