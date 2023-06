L’australien Canva étend son activité de conception basée sur l’IA à l’Europe

Melanie Perkins, co-fondatrice et directrice générale de la société australienne de conception graphique Canva, a déclaré que l’entreprise se trouvait dans une « position particulièrement forte » alors qu’elle s’étendait à l’Europe. David Fitzgerald | Dossier sportif | Getty Images

LONDRES – La société australienne de conception graphique Canva estime qu’elle est dans une « position particulièrement forte » pour résister aux vents contraires de l’industrie alors qu’elle se lance dans une expansion européenne. La société de logiciels basée à Sydney a ouvert son nouveau siège européen à Londres le mois dernier alors qu’elle est en concurrence avec des poids lourds de la technologie Adobe et Microsoft pour attirer les utilisateurs individuels et professionnels vers sa suite de conception. Cela survient alors que les coûts d’emprunt plus élevés et l’affaiblissement des perspectives économiques ont incité les entreprises technologiques à supprimer des emplois au cours de l’année écoulée. Mais la co-fondatrice et PDG Melanie Perkins a déclaré que la société de neuf ans était bien placée au milieu de pressions plus larges. « Être rentable au cours des six dernières années, avoir un solde de trésorerie solide, toutes ces choses ont été extrêmement importantes », a déclaré Perkins à CNBC. Canva, qui propose des outils gratuits et payants pour la conception de sites Web, de présentations et de contenu social, a réalisé des revenus annualisés de 1,5 milliard de dollars au cours de l’année jusqu’en mai. Il dispose également de 700 millions de dollars de réserves de trésorerie, a indiqué la société. Sur ses 135 millions d’utilisateurs mondiaux, 16 % se trouvent en Europe. Au total, environ 15 % sont des abonnés payants, dont 14 millions de particuliers et 6 millions d’entreprises telles que WPP , Unilever et Rolls Royce. Il vise maintenant la croissance dans ces deux domaines. « Nous avons rendu nos produits payants extrêmement abordables, donc indépendamment de ce qui se passe dans l’environnement macroéconomique, les gens se tournent vers Canva plutôt que de s’en éloigner », a déclaré Perkins à propos du service. « Nous avons certainement vu cela se produire et se jouer au cours des deux dernières années alors que cette incertitude économique s’est installée », a-t-elle ajouté.

Parier sur l’IA « magique »

Toile, un perturbateur CNBC 2023, n’a cependant pas été à l’abri des revers de l’industrie. Bien qu’elle ait atteint une valorisation maximale de 40 milliards de dollars en 2021, la société privée a depuis vu des investisseurs baisser leurs valorisations au milieu des perspectives assombries. Il a également étroitement implication évitée dans l’effondrement de la start-up financière Silicon Valley Bank en mars. Entre-temps, l’attention croissante portée à l’intelligence artificielle a coïncidé avec le déploiement par l’entreprise d’une nouvelle suite de fonctionnalités d’édition, de publication et de conception alimentées par l’IA, qui a attiré 10 millions de nouveaux utilisateurs en l’espace d’un mois. Au milieu de la fanfare entourant la technologie en plein essor, il a préféré surnommer par euphémisme les outils « magiques ». « Ce terme » magie « est ce que nous appelons les choses depuis près d’une décennie, et donc cette image de marque est quelque chose que nous avons mené à bien », a déclaré Perkins.

La nouvelle suite d’outils d’édition basés sur l’intelligence artificielle de Canva comprend Magic Edit, qui permet de remplacer les images par des alternatives générées par l’IA. Toile

Les experts en technologie ont de plus en plus sonné l’alarme sur les menaces que l’IA représente pour la société, avec le PDG de Tesla Elon Much et Sam Altman, PDG du fabricant de ChatGPT OpenAI, parmi ceux qui ont exprimé leurs inquiétudes. Canva s’est associé à OpenAI pour son outil Magic Write, qui génère automatiquement des corps de texte complets pour des présentations et des articles de blog basés sur des invites de quelques mots. Mais Perkins a déclaré que la société avançait avec prudence, « sur-indexant vers la confiance et la sécurité ». « Il y a beaucoup de termes que vous ne pouvez pas faire dans Magic Write. Il n’y a pas de médical, pas de politique, il y a beaucoup de catégories dont nous avons en fait dit qu’elles étaient trop risquées à ce stade. Nous nous trompons du côté de prudence car cette industrie en est encore à ses balbutiements », a-t-elle déclaré.

Une industrie créative en pleine évolution

L’industrie créative fait partie de celles qui risquent d’être perturbées par les avancées technologiques à venir, certaines plateformes étant déjà capables de produire des images et du contenu précédemment produits par des designers. Pourtant, Perkins a déclaré que les outils sont destinés à rationaliser et à simplifier les processus de conception, ce qui, selon elle, « dynamisera » ce que les gens peuvent faire. « Chaque industrie traverse des transformations radicales. Certes, notre industrie n’en a pas été éloignée », a déclaré Perkins. « Au fur et à mesure que de nouvelles technologies deviennent disponibles, l’ensemble de l’industrie doit s’adapter et tout le monde doit acquérir de nouvelles compétences. Je pense que cela s’est produit maintes et maintes fois. »