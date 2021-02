Cela fait deux ans que Cam et Jules, australiens, mariés à la première vue, ont marché dans l’allée à la télévision.

Presque instantanément, tout le Royaume-Uni est tombé amoureux du couple télévisé depuis que la série 2019 a commencé à être diffusée sur nos écrans ces dernières semaines.

Les fans seront ravis de savoir que deux ans sur Jules Robinson et Cameron Merchant sont plus amoureux que jamais.

Cela ne sera pas une surprise car les tourtereaux étaient inséparables dans l’émission télévisée.

Cam a posé la question à Jules à la fin de Marié à la première vue en Australie.

Ils ont à nouveau échangé leurs vœux lors d’une magnifique cérémonie en novembre 2019.







(Image: julesrobinson82 / Instagram)



Le couple a invité à leur mariage leurs co-stars les plus proches de Married At First Australia, notamment: Heidi, Elizabeth, Cyrell, Mick, Melissa, Billy et Bronson.

Leur mariage spécial a été diffusé dans un épisode télévisé de A Current Affair.

Depuis lors, Cam et Jules ont fondé ensemble une famille qu’ils avaient commencé à planifier sur Married At First Sight Australia.







(Image: E4)



Ils ont accueilli leur fils Oliver Chase Merchant le 3 octobre de l’année dernière.

Leurs pages Instagram ont été inondées de photographies de leur adorable petit garçon.

La vie à Sydney s’est avérée merveilleuse pour le couple.







(Image: julesrobinson82 / Instagram)



Ils sont devenus l’une des grandes réussites de Married At First Sight Australia.

Déjà au Royaume-Uni, les fans ont regardé Cam et Jules trouver le courage de larguer la bombe L.

De plus, Cam a fièrement montré Jules à sa famille et maintenant ils sont restés chez Jules.







(Image: julesrobinson82 / Instagram)



Les fans ont le reste de l’histoire d’amour de Jules et Cam à regarder se dérouler dans les semaines à attendre.

Nul doute qu’il y aura beaucoup de drame et de chagrin d’amour entre les autres couples sur Married At First Sight Australia.