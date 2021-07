L’Australien Ben O’Connor s’envole vers la victoire du Tour de France alpin

L’alpiniste australien Ben O’Connor a remporté dimanche une étape en haute altitude sur le Tour de France par une journée froide et pluvieuse qui s’est terminée par une montée de 21 km jusqu’à Tignes.

Les Émirats arabes unis contrôlaient les principaux prétendants et leur leader, le champion en titre de 22 ans, Tadej Pogacar, a de nouveau blessé ses rivaux et renforcé son emprise sur la tête du Tour, tandis que l’homme de Citroën AG2R O’Connor s’est hissé à la deuxième place du classement général.

O’Connor a sauté la montée finale de 21 km vers Tignes, laissant d’autres membres de son groupe d’échappés, dont la paire colombienne Nairo Quintana et Sergio Higuita, derrière lui.

« C’est époustouflant, cela peut arrêter votre cœur et cela a définitivement fait cela au mien », a déclaré O’Connor, visiblement ravi, qui a dédié la victoire à son heureuse équipe Citroën-AG2R, à sa famille, sa petite amie et ses amis en Australie.

La température était en chiffres Celsius et la pluie est tombée presque toute la journée.

« Les conditions étaient atroces », a déclaré O’Connor et les coureurs semblaient gelés jusqu’aux os à la ligne d’arrivée, beaucoup tremblant de froid.

Pogacar a une fois de plus montré qu’il était actuellement le plus fort des prétendants au classement général en laissant tomber la paire d’Ineos Geraint Thomas et Richie Carapaz à 4 km de l’arrivée, gagnant encore 30 secondes dans sa défense du titre.

