L’Australien Anthony Albanese boit de la bière au concert de Gang of Youths

Albo, comme on l’appelle ici, a été repéré dans la section assise du théâtre Enmore de Sydney, une salle de son électorat où le groupe Gang of Youths s’est produit lundi soir. Il était avec sa partenaire, Jodie Haydon, et le ministre australien de l’Emploi et des Relations sur le lieu de travail, Tony Burke.

Et il a reçu un accueil plus digne d’une rock star que d’un politicien.

Sa participation au concert de lundi était conforme à son image publique de mélomane. Lorsqu’il était député de l’opposition, “DJ Albo” est apparu derrière les platines lors d’événements caritatifs et à la télévision du petit-déjeuner. Et quand Albanese a récemment accueilli le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern à Sydney, le duo a échangé une série de disques vinyles.

Marin, femme et 36 ans, a fait face à un retour de flamme qui ne semble pas se matérialiser avec Albanese, homme et 59 ans. Marin a passé un test de dépistage de drogue et a publié le résultat négatif, et a défendu son droit de s’amuser avec ses amis. “J’espère qu’en l’an 2022, il est accepté que même les décideurs dansent, chantent et vont à des fêtes”, a-t-elle déclaré vendredi.