L’Australie souhaite diversifier ses relations commerciales avec la Chine, mais cela ne signifie pas que les flux commerciaux vont ralentir, a déclaré le ministre australien du Commerce, Don Farrell, à CNBC.

“Nous voulons stabiliser nos relations avec la Chine… nous voulons également diversifier nos relations”, a déclaré Farrell à Martin Soong de CNBC ce week-end à Osaka, au Japon, où les ministres du Commerce du G7 se sont réunis.

“Cela ne signifie pas moins commercer avec la Chine. Mais cela signifie commercer davantage avec les pays avec lesquels nous avons des accords de libre-échange”, a-t-il ajouté, citant ceux de l’Union européenne.

Actuellement, L’Australie a des accords avec plus de 20 payset espère négocier davantage.

Canberra est également en dialogue avec son plus grand partenaire commercial La Chine va abandonner les droits de douane sur les importations de vins australiens qui étaient introduit en mars 2021. Au plus fort des tensions diplomatiques en 2020 et 2021, la Chine a imposé des droits de douane sur plusieurs exportations australiennes, allant du vin et de la viande rouge aux homards et au bois.

En août, Pékin a finalement levé les droits de douane sur les importations d’orge australienne, qui totalisaient auparavant environ 1,5 milliard de dollars australiens (988,1 millions de dollars).